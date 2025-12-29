Asunto sobre el Mundial 2026 se salió de las manos: Fifa, asombrada por el vistoso caso

Desde su concepción se sabía que el Mundial 2026 sería histórico. Un torneo con 48 equipos jamás se había visto, ni tampoco hecho en tres naciones al mismo tiempo. Estos cambios llegaron de la mano del presidente de Fifa, Gianni Infantino, quien ha buscado revolucionar el fútbol desde su cargo.

Si bien dichas cuestiones ya marcaban un antes y un después, ahora llama también la atención que cuestiones como la boletería impongan récords nunca antes vistos.

En un comunicado público de la máxima entidad del balompié, estos dieron a conocer que: “la demanda de entradas para la Copa Mundial de la Fifa 2026™ bate récords".

Gianni Infantino, de Fifa, le puso un valor más razonable a algunos boletos Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Según estos, la cifra alcanzada ha llegado a unos topes sumamente altos: “Se han recibido más de 150 millones de solicitudes durante la fase de sorteo aleatorio, que sigue abierta”.

Sin duda, el dato que mayor sorpresa genera es el relacionado con que “esta cifra supone la mayor demanda de entradas de la historia de la competición”.

“Una demanda 30 veces superior a la cifra de entradas disponibles, información basada en los datos verificados de las tarjetas de crédito proporcionadas en cada solicitud de entradas”, añaden.

Adicional a esto, el asombro tal de la Fifa al ver estos números, es remarcado al señalar que jamás en lo corrido de la historia de las copas del mundo, hubo tal llamado de atención del público por hacer presencia en una sede de un Mundial.

“Dicha demanda es también 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930″, informan.

Como se dijo anteriormente, el máximo dirigente del fútbol le ha apostado a revolucionar las máximas competencias, con la firme intención de sacar provecho a más no poder y obtener gigantescas ganancias económicas.

Boletos del Mundial 2026, a pesar de sus altos precios, rompe récords de demanda. Foto: Getty Images

“La Copa Mundial de la Fifa 2026™ promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días, lo que significa que esta edición tiene una demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas: una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países”, citan sobre lo dicho por Gianni Infantino, presidente de la Fifa.

“Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol“, declara de cara a la próxima cita orbital.

Adicional a esto, ha sido tal la recepción del público por ir al Mundial, que en pleno proceso de venta de tickets, Fifa ha tenido que escuchar el clamor de los aficionados por los precios. La respuesta ha sido reducirlos, para mayor facilidad a la hora de comprarlos.

“Fifa confirmó que los seguidores de las selecciones clasificadas para el Mundial tendrán acceso a una categoría de entradas especial que les permitirá seguir a sus equipos de un modo más asequible. Las entradas de esta nueva categoría se pondrán a disposición de los aficionados a un precio de 60 USD para los 104 partidos, incluida la final”.