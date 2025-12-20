Deportes

Otro medio le compite a Caracol y RCN. También transmitirá el Mundial 2026 en Colombia de forma legal y gratuita

Se conoció que adquirió los derechos para transmitir partidos del Mundial 2026 y su señal promete llegar a todos los rincones del país.

20 de diciembre de 2025
El tiempo corre y los colombianos siguen mirando más posibilidades para seguir el Mundial 2026. Grandes cadenas de televisión y radio en el país se involucran en la fiesta de fútbol que paraliza el planeta y ya alistan señales, cámaras y micrófonos, enviados especiales y sus actividades de streaming para transmitir todos los detalles del magno evento de la FIFA.

La expectativa aumenta en el país tras conocer que la Selección Colombia quedó en el grupo K del Mundial con Uzbekistán, el ganador del repechaje (Nueva Caledonia, Jamaica, RD Congo) y la Selección Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza. El técnico Néstor Lorenzo y el grupo de jugadores confían en que se puede hacer historia y se mentalizan en pasar de ronda sin apuros.

Las miradas apuntan al partidazo entre Colombia y Portugal en Miami el 27 de junio (6:30 pm) que probablemente definirá el primero del grupo K. Un juego que promete emociones y seguramente tendrá la transmisión de la gran mayoría de cadenas de televisión y radio en el país.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026
Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026 Foto: Getty / Montaje Semana

La principal novedad en los últimos días entre las cadenas que transmitirán el Mundial es que se suma un competidor fuerte que seguramente atraerá más oyentes y le competirá mano a mano por la audiencia radial en Colombia a señales tradicionales como Blu Radio, Caracol Radio y La FM (propiedad de RCN Radio).

RTVC se une a la fiesta del Mundial 2026

El Sistema de Medios Públicos, RTVC, a través de sus señales de radio, confirmó que adquirió los derechos para transmitir algunos partidos del Mundial 2026. La operación se financió con recursos públicos y promete llevar todas las emociones de la Copa Mundo a las zonas más apartadas del país.

El gerente de RTVC es Hollman Morris, quien ha estado en el consejo de ministros.
El gerente de RTVC, Hollman Morris. Foto: Daniel Reina Semana

Más exactamente, Radio Nacional de Colombia transmitirá por primera vez en su historia un Mundial de fútbol. La señal de radio pública entrará en modo Copa del Mundo desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026.

La decisión promete ser trascendental en el país, teniendo en cuenta que será un cubrimiento sin ningún costo y garantiza llevar las emociones del evento de Estados Unidos, México y Canadá a través de un dial a regiones donde no hay TV ni internet.

El anuncio fue hecho por Hollman Morris, gerente de RTVC; y Carlos Orduz, director de deportes y reconocido periodista deportivo en el país. Con el movimiento también tratan de reforzar las cifras del Ministerio TIC, que indican que la radio pública impacta en zonas rurales y apartadas de Colombia donde señales de TV e internet no se encuentran o son inestables.

La Radio Nacional le apuesta a generar impacto social con la fiesta del fútbol, teniendo en cuenta también que la Liga Femenina y los Juegos Olímpicos de París hacen parte de su historial deportivo.

