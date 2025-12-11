El once ideal de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo que ya tiene en la mira a Colombia, James y Luis Díaz

Portugueses, colombianos y los futboleros en el mundo ya comienzan a palpitar el duelo del Mundial 2026 con pinta de ‘partidazo’. Portugal vs. Colombia medirán fuerzas en la Copa Mundo en un compromiso inédito en la historia de los Mundiales. La Tricolor espera dar el golpe y sorprender en su idea de ser primera, mientras que los portugueses anhelan superar esta durísima prueba que le dejó el sorteo.

De acá hasta el comienzo del Mundial 2026, la Selección Portugal empieza a afinar sus figuras para acompañar a Cristiano Ronaldo en su gran sueño mundialista, pues a sus 40 años se está acercando a su último Mundial. La Selección Colombia analiza uno a uno los futbolistas top que presentarán los portugueses en la gran cita.

La Selección Portugal clasificó siendo primera en las Eliminatorias UEFA con 13 puntos en el Grupo F, dejando atrás a Irlanda, Hungría y Armenia. El equipo dirigido por Roberto Martínez prevé un duelo con Colombia bastante intenso, aunque no descarta lo que puedan presentarle Uzbekistán o el ganador del repechaje entre Jamaica vs. Nueva Caledonia o RD Congo.

Oficial: Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 con Portugal. | Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo tiene varios compañeros en equipos top de las mejores ligas del mundo. Desde la Premier League, pasando por LaLiga, Serie A y Ligue 1 hay al menos un portugués titular y protagonista. Su portero titular es Diogo Costa, quien milita en el Porto y a sus 26 años puede estar clasificando entre los mejores porteros del Mundial 2026.

El once ideal de Portugal para enfrentar a la Colombia de Luis Díaz y James

Como lateral derecho está Diogo Dalot, quien milita en Manchester United y ya es un viejo conocido en el camerino portugués. Como defensa central revelación está Renato Veiga, de 22 años y fundamental en el Villarreal de España. Su compañero de dupla es Rúben Dias, vital en el Manchester City de Pep Guardiola.

Por izquierda estará Nuno Mendes, figura del PSG de Francia, donde también milita Vitinha, considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y tercero en la anterior ceremonia del Balón de Oro. En esa misma línea de tres aparece Bruno Fernandes, capitán del Manchester United; junto a Bernardo Silva, otra figura del City.

Más adelante, hay un tridente de lujo liderado por Cristiano Ronaldo. Junto a él, están Pedro Neto, figura del Chelsea y elegido el MVP del partido de la final del Mundial de Clubes contra PSG, y cierra el nueve de área del AC Milan de la Serie A, Rafael Leao.

Este sería el once ideal que Portugal trabajaría para llegar ante Colombia en el partido de fondo en el Grupo K (tercera fecha). Con algunas variantes y que podrían existir novedades por decisiones técnicas o lesiones, esta sería la formación tipo que Portugal tendría ante la Selección Colombia.