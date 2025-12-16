Fifa escuchó súplicas y dio giro radical al precio de la boletería para el Mundial 2026: los nuevos valores

Los aficionados de equipos clasificados al Mundial de fútbol de 2026 pagarán sus boletos a 60 dólares (50 euros) por partido, anunció el martes la Fifa, en respuesta a las asociaciones de hinchas que denunciaban precios “astronómicos”.

Una nueva categoría, “Supporter Entry”, propondrá boletos “a 60 dólares estadounidenses cada uno, y disponibles para los 104 partidos”, incluida la final de la Copa del Mundo, precisó el ente rector del balompié en un comunicado.

Colombia es uno de los países que más boletas ha pedido ante la Fifa | Foto: Getty Images // Montaje Semana

“Esta iniciativa busca apoyar en primer lugar a los aficionados que siguen a su equipo nacional a lo largo del torneo”, añadió la Fifa.

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los “precios astronómicos (…) impuestos por la Fifa a los aficionados más fieles”.

Según la información de FSE, que afirmaba haber visto los “precios publicados progresiva y confidencialmente por la Fifa”, seguir a un mismo equipo desde el primer partido hasta la final “costaría (a un aficionado) como mínimo 6.900 dólares (cerca de 6.000 euros)”, “casi cinco veces más que durante el Mundial 2022 de Catar”.

Según la Fifa, “se han recibido hasta la fecha 20 millones de peticiones de entradas durante la fase actual de venta por sorteo”, que arrancó el jueves pasado.

“Esto demuestra que la política de billetería de la Fifa no es fija, que se decidió deprisa y sin la consulta adecuada”, reaccionó el martes la FSE tras el anuncio de los nuevos precios.

El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera Copa del Mundo en la que participarán 48 selecciones.

Así fue el reclamo mundial por la boletería

La asociación de aficionados Football Supporters Europe (FSE) publicó un comunicado en el que cuestiona y rechaza los precios “astronómicos” fijados para las boletas del Mundial 2026.

“En las tablas de precios publicadas de forma gradual y confidencial por la Fifa, las entradas asignadas a las federaciones nacionales (…) están alcanzando niveles astronómicos”, señalaron.

Boletos del Mundial 2026 tienen valores "escandalosos" para los aficionados. | Foto: Getty Images

Asimismo, pusieron el foco en otro aspecto que consideran injusto del modelo de venta. “Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, no se ofrecerá un precio uniforme para todos los partidos de la fase de grupos. En su lugar, la Fifa está introduciendo una política de precios variables que depende de criterios imprecisos, como el atractivo percibido del encuentro”, remarcaron.

A estas críticas se han sumado aficionados y figuras vinculadas al fútbol, quienes incluso han calificado como “extorsivos” los valores establecidos por la Fifa para asistir al certamen.

De acuerdo con lo informado por la BBC, a partir de datos divulgados por la propia Fifa, para ver a la Selección Colombia los hinchas tendrían que pagar entre 685.978 pesos colombianos y $ 2.667.000.

“Las entradas se venden a entre USD 180 y USD 265 la categoría más barata; entre USD 400 y USD 500 la intermedia, y entre USD 500 y USD 700 la más cara, dependiendo del equipo al que se enfrente”, recalcaron.