En la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se está dando un hecho que genera indignación a los aficionados y se hace referencia al valor de la boletería que ha aprobado FIFA.

De acuerdo a los reportes, con respecto a lo que fueron las cifras de la cita de hace cuatro años en Qatar, hay aumentos de hasta siete veces lo cobrado en comparación al torneo de Medio Oriente.

Estadio MetLife, donde se jugará la gran final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Por esta alza tan abrupta que se ha dado para que los aficionados puedan ir a la próxima Copa del Mundo, es que entidades como la asociación de aficionados Football Supporters Europe (FSE) ha alzado la voz de protesta.

Según lo publicado por FIFA, el valor de la boletería va desde los 15.954.000 pesos colombianos y los 33.070.800 pesos colombianos para la final que se juegue.

Categoría económica para aficionados: USD 4.185

Categoría estándar para aficionados: USD 5.575

Categoría premium para aficionados: USD 8.680

Otra cuestión que genera malestar es que para niños u otros grupos exista algún tipo de descuento. Y, también, vale resaltar que todas las naciones pagarán lo mismo, sin importar si es Argentina (equipo de élite) o Panamá (algo más modesta).

En definitiva, pareciera ser un Mundial para los más poderosos, sin la posibilidad de la inclusión para los aficionados de a pie que buscan cumplir el sueño de ver una cita orbital de fútbol.

¿Qué precios hay para ver a Colombia?

Desde Colombia, se ha conocido que existe una gran y alta demanda de boletos por parte de los aficionados. Al parecer, la economía de algunos no es problema para pagar los valores altos que han establecido los organizadores.

Colombia es uno de los países que más boletas ha pedido ante la FIFA | Foto: Getty Images // Montaje Semana

Según lo reportado por la BBC, con base en la salida de información de FIFA, para ver a Colombia habría que alistar entre 685.978 pesos colombianos y $ 2.667.000.

“Las entradas se venden a entre USD 180 y USD 265 la categoría más barata; entre USD 400 y USD 500 la intermedia, y entre USD 500 y USD 700 la más cara, dependiendo del equipo al que se enfrente”, recalcan.

Piden que se detenga la venta de boletas

La FSE ha emitido un comunicado en el que condena los valores “astronómicos” que se le han dado a las boletas para el Mundial 2026.

“En las tablas de precios publicadas de forma gradual y confidencial por la FIFA, las entradas asignadas a las federaciones nacionales (...) están alcanzando niveles astronómicos”, apuntan.

“Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, no se ofrecerá un precio uniforme para todos los partidos de la fase de grupos. En su lugar, la FIFA está introduciendo una política de precios variables que depende de criterios imprecisos, como el atractivo percibido del encuentro”, remarcan de otra cuestión que consideran injusta.