Mundial 2026: la exorbitante cifra que tendrán que pagar los colombianos por parquear su automóvil durante los encuentros deportivos

El Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina. A las boletas y los tiquetes aéreos se les debe sumar un nuevo gasto para los hinchas que esperan acompañar a la Tricolor en su camino por tierras norteamericanas.

Las personas que cuenten con un vehículo y deseen parquear en los estacionamientos de los estadios de la Copa del Mundo deberán pagar una cifra entre 75 y 175 dólares.

Las personas deberán reservar el parqueadero por medio de las plataformas del certamen. | Foto: FIFA

En pesos colombianos, la suma supera los 500.000 pesos, siendo un gasto exorbitante si se compara con los valores habituales de parqueadero en los compromisos internacionales de la Selección Colombia.

“Solo los titulares de boletos para los partidos son elegibles para comprar pases de estacionamiento, y deben usar la misma dirección de correo electrónico que utilizaron para adquirir sus boletos.Los pases de estacionamiento pueden ser cancelados si la dirección de correo electrónico usada para la compra del estacionamiento no coincide con la del correo utilizado para la compra de los boletos.Para más información, por favor visita el sitio web oficial de estacionamiento”, destaca la FIFA.

Las personas que deseen obtener un lugar de estacionamiento deberán cumplir con la normativa de la competición y respetar las reglas de cada una de las ciudades donde se desarrollará el certamen.

“El estacionamiento accesible está disponible en los lugares donde se venden espacios de estacionamiento. Para obtener información específica, selecciona el estadio sobre el que deseas saber más visitando el sitio web oficial FIFA World Cup 26™ Parking y navega según corresponda”, complementa la FIFA.

¿Cómo es el proceso de compra de entradas para el Mundial 2026?

A través de la plataforma de la entidad rectora del fútbol mundial, las personas han podido acceder a la compra de boletos para el certamen.

En dicho portal se solicitan los datos básicos, la información migratoria de la persona y las selecciones para las cuales busca tiquetes.

En los días previos al evento se podrán reservar boletas y parqueaderos para los hinchas que buscan acceder al certamen. | Foto: FIFA

Según los organizadores, Colombia es una de las naciones que mayor cantidad de tiquetes ha solicitado en las primeras etapas de compra.

Cabe destacar que, en la pasada Copa América 2024, la selección contó con un acompañamiento masivo en cada uno de sus compromisos.