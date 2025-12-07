Así funcionará la nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya conoce su calendario de partidos y el camino que seguirá cada una de las naciones que buscarán quedarse con el trofeo más codiciado a nivel de selecciones.

Tras la publicación del calendario de competencia, la FIFA anunció la apertura de una nueva fase de boletería para el sorteo. Los fanáticos ahora podrán solicitar entradas para partidos específicos de la fase de grupos, ya sean de las selecciones de su propio país o de otros equipos a los cuales deseen ver.

Presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha estado al frente de todo lo que compete al Mundial United 2026 | Foto: Anadolu via Getty Images

“El registro para esta fase iniciará poco después del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Durante esta fase, los aficionados podrán enviar solicitudes para partidos específicos una vez que se hayan definido los encuentros de la fase de grupos“, destaca la FIFA.

Las personas interesadas deben estar registradas en la página web de la competencia, en la cual podrán encontrar todos los detalles para poder disfrutar de los encuentros de la Copa Mundo.

Se debe añadir que, por la alta demanda que se presenta para asistir a los juegos de algunas selecciones, los organizadores realizaron los sorteos respectivos para otorgar las boletas.

Junto a esto, se dará la opción de comprar boletos de otras fases. En este punto, las personas deberán hacerlo sin conocer el desempeño de sus naciones y buscando predecir el destino que tendrán en la competencia.

Reventa legal

Para el Mundial de 2026 se contará con los procesos de reventa legal, en los cuales las personas podrán vender y comprar los boletos por medio de las publicaciones realizadas en las plataformas de la FIFA.

En dicho proceso, los organizadores vigilarán las operaciones para que los precios y los tratos se realicen bajo los parámetros establecidos.

“Si no puedes conseguir boletos durante las fases regulares de venta, puedes explorar los boletos disponibles en el Mercado de Reventa / Mercado de Intercambio de la FIFA en FIFA.com/tickets. Ten en cuenta que la disponibilidad depende de cuántos y qué boletos hayan sido publicados por parte de los aficionados y no está garantizada”, puntualizó la FIFA.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció una nueva ciudad para la solicitud de visas de turismo. | Foto: Getty Images

Procesos migratorios

En la página web de la entidad rectora del fútbol mundial se especifica que, para acceder a las visas que solicitan Canadá y Estados Unidos, no será necesario contar con boletas para el certamen. Por la contraparte, tener una boleta no garantizará que la persona obtenga el papel o los permisos migratorios.