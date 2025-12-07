Suscribirse

Deportes

Así funcionará la nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

7 de diciembre de 2025, 5:40 p. m.
x
Las boletas se colocaron a la venta hace algunos meses. | Foto: Alistair Berg/Getty Images - Ivan-balvan/Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya conoce su calendario de partidos y el camino que seguirá cada una de las naciones que buscarán quedarse con el trofeo más codiciado a nivel de selecciones.

Contexto: Las camisetas más valiosas de los mundiales de fútbol: algunas superan los 9 millones de dólares

Tras la publicación del calendario de competencia, la FIFA anunció la apertura de una nueva fase de boletería para el sorteo. Los fanáticos ahora podrán solicitar entradas para partidos específicos de la fase de grupos, ya sean de las selecciones de su propio país o de otros equipos a los cuales deseen ver.

Presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha estado al frente de todo lo que compete al Mundial United 2026
Presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha estado al frente de todo lo que compete al Mundial United 2026 | Foto: Anadolu via Getty Images

“El registro para esta fase iniciará poco después del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Durante esta fase, los aficionados podrán enviar solicitudes para partidos específicos una vez que se hayan definido los encuentros de la fase de grupos“, destaca la FIFA.

Contexto: Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

Las personas interesadas deben estar registradas en la página web de la competencia, en la cual podrán encontrar todos los detalles para poder disfrutar de los encuentros de la Copa Mundo.

Se debe añadir que, por la alta demanda que se presenta para asistir a los juegos de algunas selecciones, los organizadores realizaron los sorteos respectivos para otorgar las boletas.

Junto a esto, se dará la opción de comprar boletos de otras fases. En este punto, las personas deberán hacerlo sin conocer el desempeño de sus naciones y buscando predecir el destino que tendrán en la competencia.

Reventa legal

Para el Mundial de 2026 se contará con los procesos de reventa legal, en los cuales las personas podrán vender y comprar los boletos por medio de las publicaciones realizadas en las plataformas de la FIFA.

En dicho proceso, los organizadores vigilarán las operaciones para que los precios y los tratos se realicen bajo los parámetros establecidos.

“Si no puedes conseguir boletos durante las fases regulares de venta, puedes explorar los boletos disponibles en el Mercado de Reventa / Mercado de Intercambio de la FIFA en FIFA.com/tickets. Ten en cuenta que la disponibilidad depende de cuántos y qué boletos hayan sido publicados por parte de los aficionados y no está garantizada”, puntualizó la FIFA.

x
La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció una nueva ciudad para la solicitud de visas de turismo. | Foto: Getty Images

Procesos migratorios

En la página web de la entidad rectora del fútbol mundial se especifica que, para acceder a las visas que solicitan Canadá y Estados Unidos, no será necesario contar con boletas para el certamen. Por la contraparte, tener una boleta no garantizará que la persona obtenga el papel o los permisos migratorios.

“No es obligatorio contar con un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 26™ para solicitar una visa, y obtenerla no garantiza la compra ni la asignación de un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Puedes solicitar una visa en cualquier momento, sin importar en qué fase se encuentre el proceso de venta de boletos. Es tu responsabilidad entender la documentación y los requisitos médicos necesarios para ingresar a los países sede", destaca la FIFA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven”: Trump avanza con sus planes de entrar por tierra a Venezuela

2. MinDefensa anuncia una millonaria recompensa por los responsables del atentado en Balboa, Cauca

3. Estados Unidos se pronunció sobre la muerte de Alfredo Díaz en Venezuela: “Un recordatorio de la naturaleza vil del régimen de Maduro”

4. Así funcionará la nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026

5. Cómo se jugará la fecha definitiva del cuadrangular A para conocer el rival del Tolima en la final de la Liga BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026BoletasFIFA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.