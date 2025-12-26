Deportes

Preocupación en Estados Unidos: varios partidos del Mundial 2026 estarían en riesgo de suspenderse

Las autoridades y el sindicato de futbolistas (FIFPro) advierten lo que puede suceder por culpa de las condiciones climatológicas.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 2:49 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Los anfitriones del Mundial 2026, programado para el verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá, prevén altas temperaturas, un riesgo para los aficionados y los jugadores, además de un reto organizativo que aún presenta incógnitas.

A principios de diciembre, en las entrañas del SoFi Stadium en Inglewood, condado de Los Ángeles, una quincena de ventiladores de más de dos metros de altura descansaban a la espera de que el recinto reciba ocho partidos de la Copa del Mundo.

Si para entonces la temperatura supera los 26,7 °C, estos vaporizadores gigantes se desplegarán en el estadio.

A 45 metros del césped, un techo garantiza sombra para los espectadores y el aire circula en este recinto abierto y no climatizado.

FIFA President Gianni Infantino reacts during the unveiling of the match schedule for the FIFA World Cup 2026 in Washington, D.C., the United States, on Dec. 6, 2025.
Vista general del SoFi Stadium en Los Ángeles

“Con 70.000 personas en el estadio, en estado de emoción, queremos ser capaces de responder en caso de un fuerte calor”, explica Otto Benedict, vicepresidente operacional de la sociedad que gestiona el estadio, inaugurado en 2020.

Los otros 15 estadios del torneo no son igual de modernos y el sur de California no es tampoco la zona con mayor riesgo en esta competición, programada del 11 de junio al 19 de julio.

Pausas de rehidratación

Un estudio publicado en el International Journal of Biometeorology menciona una “seria preocupación por la salud de los jugadores y árbitros en el Mundial 2026 vinculada a calores extremos” e identifica seis sedes “de alto riesgo”: Monterrey (México), Miami, Kansas City, Boston, Nueva York y Filadelfia.

El informe “Terrenos en riesgo” de la asociación Football for Future precisa que en 2025 esas ciudades atravesaron al menos durante un día temperaturas superiores a 35 grados en termómetros de bulbo húmedo (WGBT), que tienen en cuenta temperatura y humedad, “el límite de la adaptación humana al calor”.

El sofocante Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos no se libró de estas condiciones a veces extremas, y la FIFA recibió críticas de jugadores y entrenadores.

Salió el último ranking FIFA de 2025: así quedó la Selección Colombia tras un año agridulce

Por ello, la máxima autoridad del fútbol decidió instaurar pausas de hidratación en los minutos 22 y 67 de todos los partidos mundialistas, independientemente de las condiciones, una buena noticia para marcas publicitarias y difusores.

Y el calendario priorizó los horarios en pleno día para los juegos en estadios climatizados (Dallas, Houston, Atlanta) y las horas más frescas de la tarde en las zonas de riesgo.

“Se observa claramente un esfuerzo para programar los horarios de partidos basándose en las preocupaciones vinculadas a la salud y rendimiento de los jugadores”, dijo un portavoz del sindicato de jugadores FIFPro, que deseó mantenerse en el anonimato.

Según él, esto sería “una consecuencia directa de las lecciones aprendidas en el Mundial de Clubes”.

Staff's members evacuate the pitch following a storm alert during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between Brazil's Palmeiras and Egypt's Al-Ahly at the MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on June 19, 2025.
Partido suspendido durante el Mundial de Clubes en el MetLife Stadium.

“Partidos de riesgo”

FIFPro mantiene que sigue habiendo “partidos de riesgo” y recomienda que se aplacen los encuentros cuando se superen los 28 grados WGBT.

Más allá de los jugadores, el riesgo para los espectadores en estadios o fan-zones ha sido “infravalorado” en muchas ocasiones, afirma Christopher Fuhrmann, director adjunto de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

Los aficionados generan calor “con sus ánimos” y, al contrario que unos jugadores en plena forma física, pueden tener “comorbilidades” que les expongan a golpes de calor potencialmente mortales.

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

En el interior de los estadios la temperatura siempre es mayor, ya que son estructuras construidas en cemento, asfalto o metal, indica el investigador.

Fuhrmann destaca además posibles problemas con “la circulación de aire”, “las zonas de sombra” y la “hidratación” de los aficionados, a menudo consumidores de bebidas alcohólicas.

La FIFA todavía no ha precisado a las empresas que operan los estadios si los hinchas podrán asistir con botellas recargables o si deberán pagar por el agua.

Gianni Infantino, presidente al mando de la FIFA
Gianni Infantino, presidente al mando de la FIFA Foto: Anadolu via Getty Images

Piden prevención

Para el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) Benjamin Schott, que ha aconsejado a la FIFA y al grupo de trabajo dedicado al Mundial, hay que insistir en la “prevención” de los espectadores, especialmente de los extranjeros, que desconocen el clima local.

El NWS, que tendrá un interlocutor por ciudad sede, ejercerá una labor de alerta según las previsiones meteorológicas. La FIFA y los gobiernos locales tendrán la decisión sobre la celebración de los partidos.

“Trabajamos con los diferentes equipos de gestión de catástrofes (gobiernos, fuerzas del orden, bomberos, etc) para asegurar la seguridad de todos y prepararnos para cualquier cosa que nos tenga preparada la Madre Naturaleza”.

El meteorólogo avisa que las condiciones del Mundial de Clubes no fueron “nada excepcionales” en un país en el que los récords de temperatura se baten “cada año”.

*Con información de la AFP.

