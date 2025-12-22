Salió el último ranking FIFA de 2025: así quedó la Selección Colombia tras un año agridulce

Este lunes, 22 de diciembre, fue publicado el último ranking Fifa de 2025, con pocas noticias en la parte alta de la clasificación.

La Selección Colombia terminó el año en la posición número 13, detrás de Marruecos e Italia, como consecuencia de los puntos que sumó en la doble fecha de amistosos disputada en el mes de noviembre.

Otro medio le compite a Caracol y RCN. También transmitirá el Mundial 2026 en Colombia de forma legal y gratuita

En 2025, la Tricolor disputó un total de 10 compromisos por eliminatorias y amistosos internacionales. El balance fue positivo: seis victorias, tres empates y una derrota para un rendimiento del 63 %.

Lo cierto es que no todo fue color de rosa. Entre marzo y junio de este año se encendieron las alarmas por una larga racha sin victorias que incluso llegó a cuestionar el futuro de Néstor Lorenzo al frente del banquillo del combinado nacional.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ratificó su apoyo para el DT, pero reconoció que la Selección no estaba pasando por un buen momento en lo deportivo.

Afortunadamente, Lorenzo logró redireccionar el camino en las últimas dos fechas de eliminatorias y sentenció la clasificación venciendo a Bolivia en el Estadio Metropolitano. El camino hacia el Mundial terminó el 9 de septiembre con la goleada sobre Venezuela en Maturín.

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Los 10 partidos de la Selección Colombia en 2025

Eliminatorias

Brasil 2–1 Colombia (marzo 20, 2025)

Colombia 2–2 Paraguay (marzo 25, 2025)

Colombia 0–0 Perú (junio 6, 2025)

Argentina 1–1 Colombia (junio 10, 2025)

Colombia 3–0 Bolivia (septiembre 4, 2025)

Venezuela 3–6 Colombia (septiembre 9, 2025)

Amistosos

México 0–4 Colombia (octubre 11, 2025)

Canadá 0–0 Colombia (octubre 14, 2025)

Colombia 2–1 Nueva Zelanda (noviembre 15, 2025)

Colombia 3–0 Australia (noviembre 18, 2025)

Tras los amistosos de noviembre, la Selección Colombia conoció sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 y las ciudades en las que disputará dichos compromisos.

La Tricolor enfrentará a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental 1, entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo.

La esperanza de Néstor Lorenzo y sus dirigidos es avanzar sin problemas a los dieciseisavos de final, preferiblemente como líder del grupo K, para evitar rivales más complicados en el camino.

James Rodríguez celebra con Luis Díaz. Foto: Getty Images

España domina el Ranking FIFA

Así como la Selección Colombia no se movió, los puestos en el ‘top 10′ del ranking mundial quedaron estáticos para despedir 2025.

España cierra el año como la mejor selección del planeta, seguida de cerca por Argentina y Francia. Un poco más abajo vienen Inglaterra, Brasil y Portugal.

El cuadro de honor de la FIFA lo completan Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia.

Los mayores ascensos ocurrieron más abajo en el ranking, con solo tres equipos subiendo más de un lugar: Jordania (64.º, subió dos), que presionó a Marruecos hasta el final antes de terminar subcampeones en la Copa Árabe, Vietnam (107.º, subió tres) y Singapur (148.º, subió tres).