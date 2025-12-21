Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

No hay duda alguna de que James Rodríguez es uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Colombia. El capitán es el llamado a ser la figura de la Tricolor de cara al Mundial del 2026, donde tienen gran presión por el papel que hagan.

Pese al paso de los años y a lo que han hecho uno y otro, todavía existe la comparación entre James y Carlos el Pibe Valderrama, lo que a lo largo de los años abrió un gran debate sobre quién puedo ser mejor entre los dos.

Mario Alberto Yepes, legendario defensa de Colombia, habló sobre los dos número 10 y fue enfático en señalar lo que la exestrella del Real Madrid tiene y que nunca ha visto en ningún otro jugador.

El exdefensa central dejó en claro que el Pibe tenía un gran talento y ventaja: antes de que el balón le llegara a los pies, ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer. “Uno recuerda los partidos y así era”, dijo.

"Ya sabía donde lo iban a encontrar (sus compañeros), y todavía en los partidos de exhibición que jugamos, se muestra para que le den la pelota“, añadió.

Esto, desde su punto de vista, le daba un plus por encima de sus rivales, que no alcanzaban a imaginar la jugada que el entonces volante ya tenía preparada.

Ya en el caso de James Rodríguez, el excapitán de la Tricolor aseguró que el cucuteño tiene cosas muy parecidas al Pibe, pero se centró un dos aspectos que, pese a la gran carrera que tuvo y a las estrellas con las que compartió, nunca le vio a ningún otro futbolista.

“Para mi gusto tiene una pegada y un cambio de frente que no le he visto a nadie por acá. El Pibe tenía un juego más corto, en esas pelotas centrales era muy claro, James te tira centros, te hace cambios de frente", expresó.

Además, el exdefensor del AC Milán sostuvo que la técnica de los dos es muy diferente, especialmente a la hora de parar el balón. “Hay que apuntar que James también ha madurado mucho”, señaló.

Yepes afirmó que para esta Copa del Mundo el número 10 será la principal figura de Colombia a seguir y espera que vuelva a mostrar todo su talento en este evento tan importante, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

“Creo que viene haciendo no solo un gran trabajo dentro de la selección como jugador, es decir, también espiritual y moralmente es el jugador fuerte, el capitán del equipo y todos estamos ilusionados de que va a tener otro gran Mundial”, mencionó.

Asimismo, remarcó que la Tricolor tiene todo lo necesario para tener un gran Mundial, por lo que no ocultó la ilusión que siente para este 2026.