Deportes

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Un histórico de la Tricolor habló de los dos número 10 y la principal diferencia que tienen en el campo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

21 de diciembre de 2025, 11:46 a. m.
Carlos el Pibe Valderrama y James Rodríguez.
Carlos el Pibe Valderrama y James Rodríguez. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: AFP

No hay duda alguna de que James Rodríguez es uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Colombia. El capitán es el llamado a ser la figura de la Tricolor de cara al Mundial del 2026, donde tienen gran presión por el papel que hagan.

Pese al paso de los años y a lo que han hecho uno y otro, todavía existe la comparación entre James y Carlos el Pibe Valderrama, lo que a lo largo de los años abrió un gran debate sobre quién puedo ser mejor entre los dos.

Mario Alberto Yepes, histórico de Selección Colombia con paso en Deportivo Cali
Mario Alberto Yepes, exjugador de la Selección Colombia. Foto: AFP

Mario Alberto Yepes, legendario defensa de Colombia, habló sobre los dos número 10 y fue enfático en señalar lo que la exestrella del Real Madrid tiene y que nunca ha visto en ningún otro jugador.

El exdefensa central dejó en claro que el Pibe tenía un gran talento y ventaja: antes de que el balón le llegara a los pies, ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer. “Uno recuerda los partidos y así era”, dijo.

Turismo

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Deportes

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Deportes

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Deportes

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Deportes

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Gente

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por título de Nacional y recibió petición especial sobre James

Empresas

James Rodríguez será la nueva imagen de importante marca tecnológica en Colombia durante 2026

Deportes

Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

"Ya sabía donde lo iban a encontrar (sus compañeros), y todavía en los partidos de exhibición que jugamos, se muestra para que le den la pelota“, añadió.

Esto, desde su punto de vista, le daba un plus por encima de sus rivales, que no alcanzaban a imaginar la jugada que el entonces volante ya tenía preparada.

LEON, MEXICO - MARCH 30: James Rodriguez of Leon looks on before the 13th round match between Leon and Pumas UNAM as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Leon Stadium on March 30, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Luis Cano/Jam Media/Getty Images)
James Rodríguez está sin equipo tras terminar su contrato en Club León. Foto: Getty Images

Ya en el caso de James Rodríguez, el excapitán de la Tricolor aseguró que el cucuteño tiene cosas muy parecidas al Pibe, pero se centró un dos aspectos que, pese a la gran carrera que tuvo y a las estrellas con las que compartió, nunca le vio a ningún otro futbolista.

Para mi gusto tiene una pegada y un cambio de frente que no le he visto a nadie por acá. El Pibe tenía un juego más corto, en esas pelotas centrales era muy claro, James te tira centros, te hace cambios de frente", expresó.

James Rodríguez descartó su golazo a Uruguay como el mejor de su carrera: “El más lindo” fue otro con Colombia

Además, el exdefensor del AC Milán sostuvo que la técnica de los dos es muy diferente, especialmente a la hora de parar el balón. “Hay que apuntar que James también ha madurado mucho”, señaló.

Yepes afirmó que para esta Copa del Mundo el número 10 será la principal figura de Colombia a seguir y espera que vuelva a mostrar todo su talento en este evento tan importante, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

“Creo que viene haciendo no solo un gran trabajo dentro de la selección como jugador, es decir, también espiritual y moralmente es el jugador fuerte, el capitán del equipo y todos estamos ilusionados de que va a tener otro gran Mundial”, mencionó.

Asimismo, remarcó que la Tricolor tiene todo lo necesario para tener un gran Mundial, por lo que no ocultó la ilusión que siente para este 2026.

Mas de Deportes

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Luis Díaz vuelve a dejar en el aire su admiración por James Rodríguez: habló clarito de cara al Mundial 2026.

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

René Higuita, 30 años después del escorpión, lo volvió a hacer en medio del homenaje a Mario Alberto Yepes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Carlos el Pibe Valderrama y James Rodríguez.

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Miguel Ángel Borja acabó su etapa con River Plate. Ahora jugará en otro país de Latinoamérica

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Luis Díaz, de marcar dos o más tantos, habrá superado su mejor año goleador en la historia.

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Falcao García mantiene en incógnita el destino que tomará su carrera en 2026

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Achraf Hakimi pudo haberse perdido la Copa Africana de Naciones por la entrada de Luis Díaz

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Atlético Nacional sumará, si lo desea, otro jugador de Selección Colombia para 2026

A Nacional le llegará refuerzo de lujo y con paso por Selección Colombia: jugador confirmó su vuelta para 2026

Cuatro momentos claves de los golazos de Linda Caicedo, con Real Madrid, en Copa de la Reina

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Noticias Destacadas