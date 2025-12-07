Los hinchas y la prensa vienen mostrando su sorpresa con lo dicho por James Rodríguez en las últimas horas. El capitán de la Selección Colombia, que anotó el mejor gol del Mundial Brasil 2014 ante Uruguay, descartó dicho tanto como el mejor de su carrera.

En concreto, James Rodríguez dio un top tres de sus goles más bonitos: dos con Real Madrid y uno con Colombia. De hecho, se inclinó por este último como el más lindo para él en particular.

James Rodríguez considera que su gol a Japón, en Brasil 2014, es el más lindo

James reveló su elección en diálogo con el influencer Álvaro Córdoba, mejor conocido como El Tigre. Allí se sinceró sobre varios temas que ocurrieron en Brasil 2014.

Cuando El Tigre le preguntó a James: “¿El mejor gol de su carrera (contra Uruguay)?”, el 10 soltó un rotundo “no”. Y arrancó con el top 3 de su preferencia.

“Es que he hecho muchos buenos (risas). Hubo uno que le hice al Granada, con Real Madrid, uno que le hice al Málaga y… el de Japón. Para mí ese fue el más lindo”.

James dio inéditos detalles de su gol a Uruguay en 2014

Pero aunque no sea el gol que más prefiera de su carrera, James Rodríguez sabe que los hinchas y la prensa lo recuerdan por aquel golazo a Uruguay en los octavos de final de Brasil 2014.

En ese sentido, el capitán de la Selección Colombia dio detalles inéditos de lo que fue aquella anotación, misma que se ganó el premio Puskás de aquel año, o sea, la condecoración al mejor tanto de dicha temporada.

“Cuando viene así el balón (arriba) yo tengo como, no sé, 0.5 milésimas, nada. Veo que viene el balón alto, suave, miro rápido y ahí es cuando ya llega”, empezó contando James.

Luego, siguió: “Cuando yo estaba así, de espaldas al arco, si no miras antes, no sabes adónde la vas a poner. Lo que hice yo fue que cuando venía el balón, miré y ahí fue donde supe dónde estaba el arco (…) por suerte, entró”.

Y acabó con: “A veces uno le pega al balón, y se va. Le pegué fuerte y entró donde tuvo que entrar”.

Fue un instante para la posteridad: James Rodríguez ya tenía un recorrido en el balompié, dejando huella en Envigado, Banfield, Porto y Mónaco. No obstante, ese Mundial 2014, y ese gol a Uruguay, le abrieron las puertas al Real Madrid.

Cuando el mundo entero se rindió a los pies de James Rodríguez: partido Colombia vs. Uruguay en Brasil 2014. | Foto: Getty Images