Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali lideran ranking de ingresos en Colombia: imponentes cifras

La Superintendencia de Sociedades presentó un contundente informe financiero de los equipos del fútbol profesional colombiano que más ingresos tuvieron hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin mayores sorpresas, entre todos los 36 afiliados, los tres clubes considerados los más grandes del FPC ocupan las primeras posiciones: Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali.

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Con un panorama alentador y un respaldo muy grande, verdes, rojos y azules no solo muestran su capacidad de ingresos en un fútbol lleno de dificultades, sino que los grupos financieros que los controlan juegan un papel trascendental para garantizar estas cifras: Atlético Nacional hace parte de la Organización Ardila Lülle, Millonarios del Grupo Amber con serios rumores de venta y América de Cali por la familia Gómez Giraldo, con una gama de empresas en diferentes sectores en el Valle del Cauca.

Yendo al fondo del informe de la Superintendencia, Atlético Nacional lidera los ingresos operacionales y por amplio margen, con 196.884 millones de pesos colombianos, seguido de Millonarios, con 108.992 millones, y América de Cali cierra el podio con 97.231 millones.

Aunque hay grandes diferencias entre el primero y el segundo, el margen de ingresos es proporcional al tamaño que ocupan estos equipos en el país. Además de los recursos de los conglomerados que están detrás de ellos, los clubes reciben ingresos por derechos de televisión —la misma cifra para todos los afiliados a la Dimayor—; la cantidad de abonos vendidos en las tres ciudades más grandes del país —planes de boletería para asistir al estadio—; la venta de prendas, accesorios e insumos en tiendas oficiales; las bonificaciones por participaciones internacionales en la Conmebol o por títulos ganados en el FPC; los convenios y contratos con patrocinadores, y los eventos extradeportivos que puedan realizarse y convoquen a las hinchadas en todo el territorio nacional, como homenajes, amistosos y fan fest.

Los más grandes, lo que más ingresos tienen

Todo este ingreso de capital está sustentando por la cantidad y calidad de seguidores que tienen en Colombia y el exterior, que elevan las cifras de boletería, eventos extradeportivos y compra de camisetas y más accesorios o prendas.

Partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 12 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: David Jaramillo - Colprensa / El País

El informe ante el Estado también agrega recursos desde la Federación Colombiana de Fútbol, Dimayor (por títulos) y Conmebol (incentivos). También contempló derechos de formación de jugadores que firman contratos fuera del país (norma de la FIFA) o negociaciones directas con equipos del exterior. Para el corte de 2027, estos números pueden estar al alza si se llega a otro acuerdo para repartir el dinero por los derechos de televisión.

En lo que tiene que ver con el fútbol femenino, Atlético Nacional y Millonarios también encabezaron la captación de recursos por patrocinios, con 1.642 millones y 1.398 millones de pesos, respectivamente.