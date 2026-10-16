Álvaro Uribe Vélez y Real Madrid se unen por el terremoto en Colombia: definieron ayudas para las víctimas

Álvaro Uribe Vélez fue visto en España reunido con Florentino Pérez y directivos del Real Madrid para definir las ayudas para las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia en el mes de agosto. El suroccidente del país fue seriamente afectado por el movimiento telúrico y las ayudas continúan siendo necesarias.

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Este terremoto en el país le dio la vuelta al mundo y activó las muestras de solidaridad, incluidas las provenientes del fútbol. Las ayudas e insumos que continúan llegando a las zonas afectadas se convirtieron en parte de las noticias sobre la emergencia. Desde distintos sectores se han impulsado iniciativas para recolectar elementos destinados a los damnificados.

La emergencia también llegó a la agenda de organizaciones en España, donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue visto con Florentino Pérez y directivos de la Fundación Revel, una organización sin ánimo de lucro que ofrece programas de formación deportiva y educativa en Iberoamérica.

En ese contexto, el Real Madrid avanza junto con el político colombiano en iniciativas de apoyo para las víctimas del terremoto. Durante el encuentro se abordaron propuestas para impulsar las Academias del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid, con el objetivo de ofrecer a niños, niñas y jóvenes oportunidades de formación, educación en valores y desarrollo personal a través del deporte.

Álvaro Uribe Vélez con Florentino Pérez Foto: @FundacionRevel

Sin duda, un gran mensaje para las víctimas, principalmente para los niños y niñas que en los próximos días verán estos mecanismos desde el Real Madrid para seguir formándose a nivel deportivo y educativo, y tener una gran proyección de vida a nivel internacional.

Álvaro Uribe Vélez y Real Madrid

En la reunión estuvieron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; el presidente de la Fundación Revel, Carlos Salazar, y el director en España de la Fundación Revel, Alejandro Cabrera.

En medio de los proyectos de cooperación destinados a apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia, el primer punto que se abordó fue la expansión de estas academias en esa zona de Colombia, con el propósito de ampliar las oportunidades para los afectados.

El desastre natural tuvo repercusiones en el mundo y muchas ONG y fundaciones han hecho presencia y adoptado medidas para apoyar a los damnificados de departamentos como el Chocó, Risaralda, Caldas y el Valle del Cauca.