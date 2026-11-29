Independiente Santa Fe y Atlético Nacional empataron 1-1 el sábado 28 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, dejando a ambos clubes con opciones de ir a la final, pero con ventaja deportiva para el conjunto verdolaga por su campaña en el todos contra todos.

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En la rueda de prensa posterior, el técnico de Nacional, Lucas González, reiteró que “ya tenía ganas de que llegara el siguiente partido y tener la oportunidad de ganar”, una expresión similar a la que generó polémica la semana anterior cuando su equipo encadenó tres partidos sin vencer a Once Caldas.

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En zona mixta, el delantero de Santa Fe Hugo Rodallega respondió a esa declaración, valoró el rendimiento de su equipo tras ir abajo en el marcador y también se refirió al ascenso de Deportes Quindío y a un obsequio ligado a la final de la décima estrella.

Lectura del 1-1 y respuesta a Lucas González

Rodallega explicó que Santa Fe mostró carácter tras encajar el gol de penalti y sostuvo que el equipo cardenal fue superior en la segunda parte frente a un rival que conserva la ventaja deportiva.

“Hoy nos llevamos un buen punto; yo creo que el equipo hoy mostró una jerarquía bastante fuerte, a pesar de estar abajo en el resultado, que creo que no era tan merecido para Nacional porque el partido estaba muy parejo y Santa Fe quizás tuvo las opciones más claras; sin embargo, ellos se encuentran con el penal, lo ejecutan bien, pero no bajamos los brazos y en el segundo tiempo el equipo fue muy superior”, señaló el atacante.

El delantero añadió que el conjunto bogotano afrontará el duelo de vuelta en Medellín con la mira puesta en la victoria: “Así que pongámonos tranquilos y ahora vamos a intentar ir a Medellín a buscar los 3 puntos”.

Sobre su rol al ingresar desde el banco, Rodallega expresó: “Yo agradecido de la oportunidad que tengo porque el profe obviamente toma sus decisiones y yo estoy acá simplemente para acatar órdenes y si él quiso que yo ingresara en ese minuto, pues yo agradecido, busqué lo que más pude para intentar aportar al equipo siempre”.

Respecto a las palabras de Lucas González: “Él es libre de decir lo que quiera, Lucas es un muy buen técnico, a él le gusta esa controversia, quizás de expresar sus sentimientos de esa manera, sin embargo él sabe que es fútbol, nosotros también obviamente queremos ir y jugar el partido porque nos toca, es nuestra obligación, así que nada, el miércoles nos vemos allá y que gane el mejor”, agregó.

Alegría por el Quindío y detalle de la final de la décima

En la misma intervención en zona mixta, Rodallega manifestó su felicidad por el retorno del Deportes Quindío a la primera división, recordando el vínculo afectivo con el club donde inició su carrera.

«No, yo estoy feliz, estoy feliz por el Quindío porque ustedes saben el sentimiento que tengo hacia el Quindío, es el equipo donde empecé, fue el equipo que me dio la oportunidad de poder hacer una carrera como la que he hecho hasta ahora, así que muy feliz por ellos, felicitarlos, felicitar a la gente en Armenia, al hincha de Quindío en general y bueno, ojalá que se puedan mantener muchos años en la A», afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre un objeto vinculado a la final de la décima estrella, descartó que se trate de una cábala y explicó su origen: «Este... Este es el de la final del décimo, no, que cábala, yo no soy cabalero, me lo regalaron antes del partido, uno de los árbitros que hizo parte de aquella final lo tenía y quiso que yo lo conservara, así que le agradezco mucho».