La Liga BetPlay tiene nuevo líder: destronó al América y lleva nueve partidos sin perder

Deportivo Cali es el nuevo líder de la Liga BetPlay 2026-II, luego de golear a Llaneros en Villavicencio y superar al América de Cali en la tabla de posiciones. El conjunto azucarero acumula nueve partidos consecutivos sin perder, desde aquella eliminación de la Copa Colombia a manos de Atlético Nacional.

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Esa racha no solo sirvió para escalar posiciones en campeonato, sino que el técnico Rafael Dudamel pasó de estar en la ‘cuerda floja’ a ser ovacionado por los hinchas.

Estos han sido los resultados del Deportivo Cali desde que empezó su racha positiva:

Millonarios 1-1 Deportivo Cali (10 de septiembre)

Once Caldas 1-2 Deportivo Cali (13 de septiembre)

Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo (19 de septiembre)

Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali (22 de septiembre)

Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas (27 de septiembre)

Deportivo Cali 3-1 Alianza FC (2 de octubre)

Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali (10 de octubre)

Deportivo Cali 0-0 Junior (18 de octubre)

Llaneros FC 0-3 Deportivo Cali (21 de octubre).

El conjunto verdiblanco parecía haber entrado en un bache por sus dos empates ante Pereira y Junior; sin embargo, ante Llaneros volvió a encontrar la efectividad que se le había perdido y brilló con una victoria que lo deja al borde de la clasificación.

Cali es líder con 29 puntos, mientras que América cae a la segunda posición con 28. El cuadro escarlata podría seguir bajando en la tabla si Atlético Nacional vence a Deportivo Pasto este jueves en el Atanasio Girardot.

Rafael Dudamel encontró el equipo

El gran artífice de este momento que atraviesa el Deportivo Cali es Rafael Dudamel, quien estuvo cerca de ser destituido al comienzo del semestre y recibió el ‘espaldarazo’ de los directivos pese a las críticas.

Tras su victoria ante Llaneros en Villavicencio, el estratega venezolano destacó el compromiso de los jugadores y las buenas sensaciones que hay dentro del camerino. “El equipo ha venido en un franco crecimiento, en una evolución futbolística y grupal que nos permite fluir mucho en el juego. Es un equipo que sufrió muchos cambios del semestre pasado a este y esa construcción se ha ido fortaleciendo a medida de que hemos ido compitiendo”, explicó Dudamel.

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“Hoy estamos disfrutando de todo ese proceso que hemos vivido. Hay que naturalizar perder un partido, empatar dos... En algún momento le llamaron momento de crisis o bache, y salimos con mucho carácter de ello; el equipo siempre ha tenido muy claro los objetivos”, añadió.

Stiven Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, en el partido ante Llaneros Foto: David Murillo

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Su próximo examen será contra Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo. Dicho compromiso está programado para el domingo, 25 de octubre, a las 2:00 de la tarde.

La transmisión oficial corre por cuenta de Win Sports y Win Sports+, además de la plataforma de Win Play.