Santa Fe mueve el mercado en Colombia: ofertaría 1.1 millones de dólares por jugador top

Independiente Santa Fe es uno de los candidatos a pelear en Liga y Copa BetPlay para el cierre del 2026. Sin embargo, el cuadro cardenal estaría planeando desde ya su mercado de fichajes de cara al 2027.

Tabla de reclasificación tras victoria de Santa Fe: aviso al América por cupo a Libertadores

Daniel Torres no pasó por alto la grama de El Campín: crítica tras el Santa Fe vs. Jaguares

Informa la prensa deportiva en Colombia que Santa Fe estaría ofertando una gran cantidad de dinero para comprar a Franco Fagúndez.

“Franco Fagúndez (26) llegó a Santa Fe sin opción de compra desde Santos Laguna. Sin embargo, conociendo el deseo del uruguayo, el león ofertó 1.1M$ para comprarlo. Esperan respuesta en los próximos días”, informó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, dando crédito a Sebastián Vargas y Esteban Jaramillo.

🚨 Franco Fagúndez (26) llegó a #SantaFe sin opción de compra desde #SantosLaguna. Sin embargo, conociendo el deseo del uruguayo, el ‘león’ ofertó 1.1M$ para comprarlo. Esperan respuesta en los próximos días. 🦁 🤙🏼 Sobre el adelanto de @sebasperiodista y @estejaramillo https://t.co/ug5J96YvRa — Pipe Sierra (@PSierraR) October 22, 2026

¿Quién es Franco Fagúndez? El jugador en préstamo que brilla con Santa Fe

Franco Fagúndez nació el 19 de julio del 2000 en Montevideo, Uruguay. Para 2026 tiene 26 años, mide 1.87 metros de estatura y se desempeña como mediapunta o delantero.

Santa Fe anunció la incorporación de Fagúndez en enero de 2026, siendo uno de los fichajes que llegó al cardenal para integrar el nuevo proyecto del técnico Pablo Repetto.

¡El delantero 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐅𝐚𝐠𝐮́𝐧𝐝𝐞𝐳 🇺🇾 es nuevo jugador del León 🦁! Llega a El Primer Campeón 🇮🇩 procedente de Santos Laguna 🇲🇽 https://t.co/jy5L4v26Kh — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 5, 2026

Aunque las lesiones le jugaron una mala pasada de arranque, Franco se volvió muy importante para Santa Fe. Sus goles y apariciones en partidos importantes lo dejaron en el radar de la hinchada, como la clasificación de Sudamericana contra River Plate y el triunfo sobre Millonarios en el clásico de 2026-ll.

Desde su llegada a Santa Fe, Fagúndez acumula 37 partidos jugados, con 11 goles y cuatro asistencias. Esto sumando todas las competencias: Liga y Copa BetPlay, más Copa Sudamericana y Libertadores.

Franco Fagúndez fue pieza clave en los octavos de final ante River Plate Foto: Getty Images

Tal como informó el periodista Felipe Sierra, el jugador uruguayo tiene que regresar al Santos Laguna de México en enero de 2027, pues tiene contrato allí hasta diciembre de ese mismo año.

Fagúndez no tiene opción de compra en Santa Fe, por lo que el cardenal podría hacer la oferta, pero la última palabra la tiene Santos Laguna.

En cuanto a valores, según Transfermarkt, Franco Fagúndez tiene un precio en el mercado de 900 mil euros, aunque para abril de 2023 alcanzó los 1.5 millones de euros aproximadamente.

Además de Santa Fe y Santos Laguna, Franco se ha desempeñado en Nacional de Uruguay y también tuvo pasos por las categorías inferiores de Danubio y Wanderers.