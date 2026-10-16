La madrugada de este viernes, 16 de octubre, Barranquilla fue escenario de un amplio despliegue de la Policía y del Ejército contra organizaciones criminales. La operación, denominada “Blindaje 360: Sin tregua al delito”, dejó 72 personas capturadas, de acuerdo con el balance divulgado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien siguió parte del procedimiento y se encontró cara a cara con algunos de los detenidos.

Durante la intervención, el mandatario protagonizó diversos momentos. Se le vio dirigirse a uno de los capturados afirmando: “Así se doma a un bandido”, una frase que acompañó las imágenes de su encuentro con los señalados de participar en actividades delictivas.

El episodio ocurrió en medio de una ofensiva que, según el Gobierno, busca debilitar las estructuras criminales, afectar sus fuentes de financiación y combatir delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto. El balance más actualizado, para las 8:00 a. m., reportó 50 diligencias de registro y allanamiento, con 42 capturas en flagrancia y otras 30 mediante orden judicial.

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Uno de los encuentros que más llamaron la atención fue el del mandatario con Edgardo David Viloria Barrios, conocido con el alias de Ñoño, capturado hacia las 2:15 a. m., después de una persecución que habría comenzado en el norte de Barranquilla y terminado en inmediaciones de la Plaza de la Paz.

De La Espriella se trasladó hasta el lugar donde se encontraba el capturado y lo confrontó directamente. “Alias Ñoño, 13 años de trayectoria de vida criminal. Robando, extorsionando, secuestrando. Bienvenido a la Patria Milagro, Ñoño. Mira la cara de miedo que tienes, el mismo miedo que sienten las víctimas de estos bandidos”, le dijo el presidente.

El detenido registra más de 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por diferentes delitos y ya había sido detenido en septiembre de 2025 por su presunta participación en la banda conocida como Los Rapaces.

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El presidente también encaró a otro delincuente. “Guapito por teléfono, ¿verdad? Y matando gente, sicariando, robando, extorsionando. ¿Viste esa cara que tienes? La misma cara de tus víctimas”, le dijo De La Espriella. Ante las palabras, el capturado aseguró que era “por joder”.

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La intervención, que movilizó a 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, contempló 34 diligencias de registro y allanamiento en diferentes puntos de Barranquilla. Según el balance presentado por De La Espriella, las acciones estaban dirigidas contra presuntos integrantes del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños.

En total fueron 16 capturas por presunto concierto para delinquir, 18 por hurto, 14 por tráfico de estupefacientes, 14 por porte ilegal de armas de fuego, tres por homicidio y siete por otros delitos. Las cifras corresponden al reporte preliminar con corte a las 4:00 a. m. del viernes.

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Al referirse a la operación, De La Espriella sostuvo que el objetivo era cambiar la percepción de inseguridad de los ciudadanos y trasladar la presión estatal a quienes delinquen. “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando. Ya no serán los ciudadanos de bien, los ciudadanos decentes y trabajadores, quienes sientan intranquilidad: serán los delincuentes quienes padezcan el terror y el pánico por el accionar del Estado”, afirmó el mandatario.

Entre las cifras actualizadas aportadas por el mandatario, se conoció que se incautaron 5.208 gramos de marihuana, 1.259 gramos de cocaína, cuatro papeletas de tussi, 12 celulares robados, un vehículo robado, una moto robada y $ 1.300.000 en efectivo.