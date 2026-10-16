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Abelardo de la Espriella anuncia la contrarrevolución cultural y una lucha frontal contra el wokismo: “Es un cáncer”

El jefe de Estado dijo que el “wokismo desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres”.

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Redacción Nación
16 de octubre de 2026 a las 6:32 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella.
El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Desde el Ministerio de Cultura, el presidente Abelardo De La Espriella anunció este jueves, 15 de octubre, una lucha frontal contra el wokismo que promueve el lenguaje inclusivo.

De La Espriella dijo que durante el gobierno Petro impusieron un “modelo absurdo” que ahora no irá con su mandato.

Un modelo de colectivos, denominaciones, siglas y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral. El wokismo desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia, reduciéndola a una sucesión de pugnas entre opresores y oprimidos”, dijo el mandatario de Colombia.

Y agregó: “Esta corriente liberticida impone a través de la violencia física y verbal sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo, y como se ha dicho, en la cultura”.

En desarrollo.