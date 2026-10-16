Abelardo de la Espriella anuncia la contrarrevolución cultural y una lucha frontal contra el wokismo: “Es un cáncer”

Desde el Ministerio de Cultura, el presidente Abelardo De La Espriella anunció este jueves, 15 de octubre, una lucha frontal contra el wokismo que promueve el lenguaje inclusivo.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una lucha frontal contra el wokismo que promueve el lenguaje inclusivo: “Es uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y a la sociedad colombiana”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/oacIzSutII — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

De La Espriella dijo que durante el gobierno Petro impusieron un “modelo absurdo” que ahora no irá con su mandato.

“Un modelo de colectivos, denominaciones, siglas y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral. El wokismo desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia, reduciéndola a una sucesión de pugnas entre opresores y oprimidos”, dijo el mandatario de Colombia.

Y agregó: “Esta corriente liberticida impone a través de la violencia física y verbal sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo, y como se ha dicho, en la cultura”.

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