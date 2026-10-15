“Convivir en libertad significa aceptar que otros piensen distinto”: De La Espriella sobre la libertad de prensa

El presidente Abelardo De La Espriella se hizo presente en la noche de este 15 de octubre en la inauguración de la nueva sede del periódico El Tiempo, que se instala en un nuevo lugar tras la demolición de su sede anterior.

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Durante la intervención del mandatario, este hizo una pequeña reflexión alrededor de la libertad de prensa, asegurando que hay una realidad muy humana para convivir en libertad en una sociedad como la colombiana.

El presidente Abelardo De La Espriella asistió a la inauguración de la nueva sede de El Tiempo, evento en el que también estuvo presente su propietario, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Foto: COLPRENSA

“Convivir en libertad significa aceptar que otras personas piensen distinto, contradigan nuestras convicciones y algunas veces digan cosas que preferimos no escuchar, ver u oír. Ese es uno de los precios de la libertad y es infinitamente menor al de una sociedad en donde alguien tenga el poder de decidir que puede decirse y que debe permanecer en silencio”, detalló el mandatario.

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Acto seguido, el mandatario también aprovechó para hacer un cuestionamiento a los medios de comunicación que le abren los micrófonos a organizaciones terroristas e integrantes de grupos criminales.

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo acompañó la inauguración de la nueva sede de El Tiempo, en un evento al que también asistió el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: COLPRENSA

“El terrorismo no es una opinión política, ni una expresión áspera del debate democrático, es la utilización deliberada de la violencia y el miedo para someter a una sociedad, quebrar el orden e imponer por la fuerza la voluntad de quienes actúan al margen de la ley. Por eso el terrorismo es enemigo de toda la patria y frente a ese fenómeno se plantea para la prensa una cuestión. Donde termina el legítimo deber de informar sobre un terrorista y donde comienza el riesgo de servir involuntariamente a su estrategia de propaganda, es una discusión que Colombia debe dar”, precisó.

Adicional a ello, dijo que no tendría ningún respeto hacia quien utiliza ese oficio para hacer militancia, ajustar cuentas personales o tramitar asuntos particulares bajo la apariencia de una labor de reportería”, concluyó.