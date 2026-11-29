La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 4 para la Vigilancia Administrativa ordenó archivar la indagación previa que se adelantaba contra el exdirector general del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Rubén Darío Acevedo.

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La investigación se originó por una compulsa de copias que había ordenado la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2022, en la que se dictaba una medida cautelar contra la colección Voces para Transformar a Colombia.

La conducta investigada no constituiría una falta disciplinaria, por lo que el Ministerio Público concluyó que durante la vigencia de la medida cautelar no se probó ninguna “sustracción, modificación o alteración de la colección”.

“También concluyó que la orden de incorporarla al guion del Museo se impartió de manera expresa después de que el Consejo Directivo aprobara el documento cuestionado y que no se demostraron dolo ni culpa. Por las mismas razones, no encontró conducta atribuible a otros servidores de la entidad”, informó el CNMH.

De igual manera, se aclara que la valoración de la Procuraduría es autónoma frente a las decisiones de la JEP, por lo que el archivo de esta investigación no modifica las providencias emitidas por la jurisdicción especial.

“El Centro Nacional de Memoria Histórica informa sobre esta decisión porque se refiere a actuaciones de la entidad y de su Consejo Directivo”, dijo la entidad.

No se trata de la única investigación que ha adelantado la Procuraduría contra el exfuncionario. Cuando fue notificado de otro proceso, Acevedo solicitó que este fuera público.

Rubén Darío Acevedo había solicitado que algunos de sus procesos en la Procuraduría fueran públicos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“La Procuraduría General de la Nación me ha notificado oficialmente, 30 de septiembre de 2024, pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario por supuestas irregularidades en la firma de dos contratos directos que como director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, firmé con la Universidad Autónoma de Occidente y con la Universidad Católica Lumen, ambas de la ciudad de Cali, en el mes de noviembre de 2019″, explicó.

Según dijo Acevedo en su momento, con la primera entidad se convino realizar un ejercicio de memoria con las víctimas del secuestro masivo cometido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra 194 personas de todas las edades y los sexos “que asistían a una misa en la iglesia La María el 30 de mayo de 1999″.

“Con la segunda institución, el objeto consistió en realizar un trabajo de memoria sobre monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali asesinado el 10 de marzo de 2002 al salir de una congregación del matrimonio de más de 100 parejas en la capital valluna por dos hombres que cumplían órdenes del secretariado de las Farc-EP”, aseguró el exfuncionario.