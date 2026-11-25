Entre enero y agosto de este año, el Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia registró casi 40.000 valoraciones por casos de violencia familiar, una estremecedora cifra que se conoce en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Lo particular de esa cifra es que casi dos de cada tres casos se dieron como violencia de pareja y, en esa estadística, por lo menos el 85 % de estas valoraciones se realizaron a mujeres.

Lo más grave que reportó Medicina Legal es que en ese mismo periodo, se registraron más de 12.700 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, y por lo menos el 86 % de los casos practicados a menores de edad, correspondió a niñas y adolescentes.

Frente a esa delicada a la que están expuestas las mujeres en Colombia, la Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado urgente a todas las autoridades competentes en este tipo de hechos para coordinar la atención, la protección y el acceso a la justicia desde la primera señal de riesgo.

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Desde el ente de control consideraron que ese tipo de actuaciones reafirman el compromiso de la prevención y la erradicación de este tipo de violencias. Así mismo, exhortó a las personerías del país para que fortalezcan la orientación y el acompañamiento a las víctimas.

El exhorto de la Procuraduría también salió dirigida a las comisarias de familia para que valoren el riesgo, adopten oportunamente las medidas de protección que correspondan y verifiquen su cumplimiento; por su parte, la Fiscalía también deberá adelantar con debida diligencia las investigaciones por estos hechos de violencia.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, manifestó: “Defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias es defender su libertad de decidir sobre su propia vida y es también garantizar que una adolescente pueda seguir estudiando y elegir el futuro que ella misma decida construir”.

El ente de control destacó que en lo corrido del año ha trabajado articuladamente con 63 personerías municipales en el seguimiento a 987 alertas de riesgo de feminicidio, con el fin de promover respuestas oportunas de las autoridades responsables de la protección de mujeres en riesgo.