En el documento que expidió la Procuraduría para llamar a juicio disciplinaria a Armando Benedetti por las expresiones presuntamente injuriosas contra la exmagistrada Cristina Lombana, entonces integrante de la Corte Suprema, se conoció que la defensa del exministro del Interior de Petro intentó archivar la investigación en su contra.

El argumento principal de la defensa es que el ente de control no tenía competencia para investigarlo, porque Benedetti no habló en su condición de ministerio del Interior del gobierno Petro, sino que hizo un “reclamo personal como ciudadano, esposo y padre”, frente a la diligencia judicial que se venía desarrollando en su residencia familiar ubicada en el departamento del Atlántico.

¿Por qué la Procuraduría se demoró un año en llevar a juicio a Benedetti por el caso Lombana?

El entonces ministro del Interior llamó “loca”, “demente” y “delincuente” a la exmagistrada Lombana, hoy secretaria de Transparencia de la Presidencia, a mediados de noviembre del año pasado durante una entrevista radial mientras se llevaba a cabo un allanamiento que lideró la togada, en su casa en Puerto Colombia en el marco de investigaciones que llevaba su despacho judicial contra Armando Benedetti.

La defensa del exministro consideró que las expresiones relacionadas con el allanamiento fueron un “asunto ajeno” a sus funciones y argumentó que no se utilizaron las cuentas o canales del Ministerio del Interior o del Gobierno nacional para su respectiva difusión.

Así mismo, alegó que su pronunciamiento se dio como un “reclamo personal de un ciudadano, ante una diligencia que consideró arbitraria y desproporcionada, por la irrupción innecesaria de la policía judicial en el hogar donde se encontraban su esposa e hijos menores de edad”.

Sus argumentos los fundamentó en varios artículos de la Constitución, que tienen relación con el Código General, en donde se estableció que la Procuraduría solo tiene competencia para adelantar actuaciones sobre el ejercicio de las funciones de los servidores públicos.

¿Qué dijo la Procuraduría?

El ente de control rechazó de plano la defensa de Benedetti explicando que aunque el presunto ataque injurioso no se registró desde las cuentas institucionales, el entonces ministro eligió una emisora de alcance nacional para lanzar los calificativos contra la magistrada.

La Procuraduría también citó jurisprudencia de la Corte Constitucional para recordar que los ministros no pierden su investidura al hablar ante medios de comunicación y tienen una exigencia reforzada de respetar la honra de otros servidores públicos.

Por último, la Sala Disciplinaria de Instrucción calificó la conducta de Armando Benedetti como falta grave a título de dolo, destacando que los insultos como “loca demente”, “delincuente”, “loca hijueputa” y “monstruo de loca” los habría hecho de manera consciente y deliberada.