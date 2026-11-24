La contundencia de los operativos del Inpec en las cárceles tiene desesperados a los privados de la libertad que tenían como negocio el ingreso y posesión de elementos prohibidos, como celulares. Ahora hasta se los comen para evitar las incautaciones.

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En un reciente operativo en la cárcel de Calarcá, en el Quindío, un privado de la libertad se anticipó a un operativo de los grupos especiales del Inpec y, para evitar que le incautaran el celular que tenía de manera ilegal en su celda, tomó la decisión de comérselo.

“Estas acciones han evidenciado conductas extremas por parte de algunas personas privadas de la libertad, quienes, en un intento por ocultar elementos de tenencia prohibida y evadir los controles institucionales, han llegado a poner en riesgo su propia integridad física”, dijo el Inpec tras descubrir que el privado de la libertad se tragó el celular.

Luego de algunos minutos y en medio del operativo, el preso advirtió un fuerte dolor de estómago y tuvo que confesar a los funcionarios que para evitar la incautación del celular decidió ingerirlo, luego de embalarlo en un condón para facilitar su paso por el tracto digestivo.

Un preso en la cárcel de Calarcá, Quindío se comió un celular para evitar la incautación Foto: Suministrada (API)

“El caso más reciente se presentó en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Calarcá, Quindío, donde un privado de la libertad ingirió un teléfono celular de pequeñas dimensiones para evitar su detección durante un operativo adelantado por funcionarios del Inpec, en articulación con el Gaula”, explicó el Inpec.

Una cosa era tragarse el celular, otra confesar que lo escondió en su propio cuerpo y una muy distinta sacarlo. El privado de la libertad tuvo que ser remitido a un centro asistencial para realizar una cirugía que no fue sencilla. Le abrieron el estómago para sacar el celular y obtener la prueba de la ilegalidad.

“Tras manifestar problemas de salud e informar lo sucedido al personal de enfermería, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Armenia. Mediante estudios radiológicos, el personal médico confirmó la presencia del dispositivo en su organismo y realizó la intervención necesaria para su extracción”, señaló el instituto penitenciario.

Un preso en la cárcel de Calarcá, Quindío se comió un celular para evitar la incautación Foto: Suministrada (API)

El Inpec advierte que continuará fortaleciendo los operativos de registro, inspección y control, con estricto respeto por los derechos humanos y la integridad de las personas privadas de la libertad.