Política

Gustavo Petro denunció en pleno consejo de ministros que “algunos” quieren meterlo preso en un calabozo

El presidente fue más allá y expresó: “Vamos a ver si me dejo”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 9:19 a. m.
El presidente Gustavo Petro lanzó una denuncia en la más reciente sesión del consejo de ministros.
El presidente Gustavo Petro lanzó una denuncia en la más reciente sesión del consejo de ministros. Foto: Presidencia

Se siguen conociendo detalles de la más reciente sesión del consejo de ministros, que se llevó a cabo en horas de la noche del lunes 16 de febrero en la Casa de Nariño.

En ese encuentro que contó con la participación de los integrantes de su gabinete, el mandatario colombiano enfocó la discusión sobre la crisis de salud por la que está atravesando el país.

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

Sin embargo, en uno de los apartes de la declaración que dio el jefe de Estado, puso de presente una preocupación que lo embarga. Tiene que ver con que, al parecer, “algunas” personas lo quieren llevar preso a los “calabozos”.

Además, el presidente Gustavo Petro nuevamente hizo referencia a las próximas elecciones, en donde se definirá en las urnas su reemplazo en la Casa de Nariño.

Política

DNI sale en defensa del presidente Gustavo Petro y asegura que puede llamar a calificar servicios, por caso del general Edwin Urrego

Política

Gustavo Petro les metió presión a los empresarios en la discusión del salario mínimo: reveló cuadro con una llamativa cifra

Política

Casi 6.000 testigos electorales han sido registrados para el 2026; estos son los partidos con más inscritos

Política

“Cínico y desvergonzado”: Alejandro Gaviria arremete contra Gustavo Petro por culpar a la mamá de Kevin Arley por su muerte

Política

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

Política

Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce pasivos de hasta $5 billones de la Nueva EPS

Política

“Los sectores empresariales han expresado que es inconveniente que se modifique el incremento”, MinTrabajo sobre concertación de salario mínimo vital

Medellín

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

Política

Presidente Gustavo Petro realiza consejo de ministros para revisar los problemas del sistema de salud

Petro termina su mandato, según la Constitución Política, el 7 de agosto de 2026.

“Mi orden acerca del cuidado de las elecciones comienza porque se pongan presos los compradores de votos”, dijo el mandatario colombiano.

Y avanzó en su discurso: “Más que el peligro del dron, el peligro del comprador de votos, que además hace parte de esas organizaciones narco armadas”.

“Y de la politiquería, porque es una alianza que les mantiene en el poder político. Al crimen lo mantienen en el poder político. Y eso sí es peligroso, el crimen con poder es Hitler”, recalcó.

Y redondeó su idea: “Ya hemos tenido algo de Hitler en los gobiernos que nos han precedido y que pude ver en la isla Gorgona, visitando los calabozos a donde algunos me quieren llevar. Vamos a ver si me dejo”.

Cabe reseñar que hace pocos días el presidente Petro denunció un supuesto plan para afectar la reunión que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.

Allí habló sobre un general de la Policía, que al parecer tenía la intención de sabotear ese encuentro poniendo sustancias psicoactivas en uno de los vehículos de la comitiva presidencial.

Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce pasivos de hasta $5 billones de la Nueva EPS

Frente a esa situación de la cual fue alertado al parecer por un anónimo, el mandatario colombiano ordenó retirar al oficial de la Policía. Se trata del general Edwin Urrego, comandante de Cali.

Más de Política

René Guarín, Edwin Urrego y Gustavo Petro.

DNI sale en defensa del presidente Gustavo Petro y asegura que puede llamar a calificar servicios, por caso del general Edwin Urrego

El presidente Gustavo Petro sigue lanzando mensajes luego de que se suspendió el decreto del salario mínimo.

Gustavo Petro les metió presión a los empresarios en la discusión del salario mínimo: reveló cuadro con una llamativa cifra

Todos los procesos previos a las elecciones de 2026 están avanzando según los tiempos establecidos.

Casi 6.000 testigos electorales han sido registrados para el 2026; estos son los partidos con más inscritos

.

“Cínico y desvergonzado”: Alejandro Gaviria arremete contra Gustavo Petro por culpar a la mamá de Kevin Arley por su muerte

Petro Jaramillo y Kevin

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

El presidente Gustavo Petro ha dicho que la Nueva EPS tendrá un rol determinante como gestora en la reforma: recibiría a los usuarios que queden sin cobertura.

Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce pasivos de hasta $5 billones de la Nueva EPS

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

“Los sectores empresariales han expresado que es inconveniente que se modifique el incremento”, MinTrabajo sobre concertación de salario mínimo vital

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá

Presidente Gustavo Petro realiza consejo de ministros para revisar los problemas del sistema de salud

La carpa que fue habilitada por la EPS en el centro comercial Gran Estación contó con una inversión de $ 1.000 millones.

Famisanar señaló a IPS Rohi de facturar servicios a pacientes fallecidos y de otras presuntas irregularidades

Noticias Destacadas