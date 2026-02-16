Política

Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce deuda de hasta $5 billones de la Nueva EPS

El mandatario aseguró que, aunque sí se pagará, no se puede hacer de inmediato sino por vía del Presupuesto General de la Nación y de forma gradual.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 10:39 p. m.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que la Nueva EPS tendrá un rol determinante como gestora en la reforma: recibiría a los usuarios que queden sin cobertura.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que la Nueva EPS tendrá un rol determinante como gestora en la reforma: recibiría a los usuarios que queden sin cobertura.

El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes, 16 de febrero, que el Gobierno nacional no asumirá las deudas que corresponden a EPS privadas ni a entidades territoriales, y afirmó que la única obligación que puede reconocer la Nación es la parte que le corresponde como propietaria de la Nueva EPS.

Kevin Arley, niño de 7 años, murió por supuesta negligencia de EPS y su mamá denuncia que se demoraron en entregarle el cuerpo
Consejo de Ministros del 12 de febrero de 2026, sobre medidas tributarias para emergencia económica.
Consejo de Ministros del 12 de febrero de 2026, sobre medidas tributarias para emergencia económica.

Sus declaraciones se dieron durante el consejo de ministros, en medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud.

“El Gobierno nacional no tiene que pagar ni un peso de las deudas de los privados o de otras entidades territoriales”, enfatizó el mandatario. Según explicó, la responsabilidad se limita a la porción de la Nueva EPS que es propiedad estatal, mientras que otros socios, como el Distrito de Bogotá, a través de Capital Salud, y la Alcaldía de Medellín con Savia Salud, deben responder por su parte.

Tras acuerdo con el gobierno Petro, Colsubsidio tendrá a cargo, nuevamente, la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS
El único flujo de recursos actual de Nueva EPS es el giro directo del Ministerio de Salud. La entidad reconoció que podría dejar de operar administrativamente si no se levantan los embargos.
El único flujo de recursos actual de Nueva EPS es el giro directo del Ministerio de Salud. La entidad reconoció que podría dejar de operar administrativamente si no se levantan los embargos.

Petro indicó que este cálculo representa entre cuatro y cinco billones de pesos que deberán trasladarse desde el Presupuesto Nacional hacia la Nueva EPS.

“Los sectores empresariales han expresado que es inconveniente que se modifique el incremento”, MinTrabajo sobre concertación de salario mínimo vital

Política

Presidente Gustavo Petro realiza consejo de ministros para revisar los problemas del sistema de salud

Salud

Famisanar señaló a IPS Rohi de facturar servicios a pacientes fallecidos y de otras presuntas irregularidades

Política

Llegada de militantes de la Alianza Verde a la campaña de Roy Barreras desata fisuras en el partido

Política

“Dejen salir a las personas”: el urgente llamado del MinInterior a indígenas y afros del Cauca que ocupan el MinEducación y retienen a empleados

Política

Gustavo Petro pedirá explicaciones al magistrado que ordenó la suspensión del decreto del salario mínimo: frase clave no aparece

Política

¿El Gobierno podría llevarse los ahorros que tienen los colombianos en los bancos? Gustavo Petro despejó las dudas

Salud

Kevin Arley, niño de 7 años, murió por supuesta negligencia de EPS y su mamá denuncia que se demoraron en entregarle el cuerpo

Nación

Tras acuerdo con el gobierno Petro, Colsubsidio tendrá a cargo, nuevamente, la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS

Macroeconomía

Afidro hizo un llamado al Gobierno Nacional por situación de la Nueva EPS: “Se convirtió en una emergencia humanitaria”

Sin embargo, aclaró que el desembolso no se realizará de manera inmediata, sino mediante el mecanismo de vigencias futuras y giros anualizados.

Las quejas contra la Nueva EPS se dispararon un 107 % pese a estar intervenida; preocupa su situación

El objetivo, dijo, es recuperar la confianza financiera de la entidad y estabilizar su funcionamiento. “No lo podemos hacer de una vez, sino a través de vigencias futuras y un flujo anualizado que permita la recuperación de confianza sobre la Nueva EPS”, señaló.

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.
El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.

El presidente también denunció que recursos de la salud han sido embargados por orden judicial, situación que calificó como irregular. Afirmó que jueces, particularmente del sur del país, han permitido embargos pese a que estos dineros tienen protección legal.

“Además de este factor (las deudas) tiene otro y es que privados le embargaron los dineros y jueces, que voy a llamar extraños, del sur del país, le han permitido embargar dineros de la salud cuando eso está prohibido”, puntualizó Petro.

Noticias Destacadas