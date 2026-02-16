Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce deuda de hasta $5 billones de la Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes, 16 de febrero, que el Gobierno nacional no asumirá las deudas que corresponden a EPS privadas ni a entidades territoriales, y afirmó que la única obligación que puede reconocer la Nación es la parte que le corresponde como propietaria de la Nueva EPS.

Consejo de Ministros del 12 de febrero de 2026, sobre medidas tributarias para emergencia económica. Foto: Presidencia / Youtube

Sus declaraciones se dieron durante el consejo de ministros, en medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud.

“El Gobierno nacional no tiene que pagar ni un peso de las deudas de los privados o de otras entidades territoriales”, enfatizó el mandatario. Según explicó, la responsabilidad se limita a la porción de la Nueva EPS que es propiedad estatal, mientras que otros socios, como el Distrito de Bogotá, a través de Capital Salud, y la Alcaldía de Medellín con Savia Salud, deben responder por su parte.

El único flujo de recursos actual de Nueva EPS es el giro directo del Ministerio de Salud. La entidad reconoció que podría dejar de operar administrativamente si no se levantan los embargos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Petro indicó que este cálculo representa entre cuatro y cinco billones de pesos que deberán trasladarse desde el Presupuesto Nacional hacia la Nueva EPS.

Sin embargo, aclaró que el desembolso no se realizará de manera inmediata, sino mediante el mecanismo de vigencias futuras y giros anualizados.

El objetivo, dijo, es recuperar la confianza financiera de la entidad y estabilizar su funcionamiento. “No lo podemos hacer de una vez, sino a través de vigencias futuras y un flujo anualizado que permita la recuperación de confianza sobre la Nueva EPS”, señaló.

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero. Foto: Presidencia

El presidente también denunció que recursos de la salud han sido embargados por orden judicial, situación que calificó como irregular. Afirmó que jueces, particularmente del sur del país, han permitido embargos pese a que estos dineros tienen protección legal.

“Además de este factor (las deudas) tiene otro y es que privados le embargaron los dineros y jueces, que voy a llamar extraños, del sur del país, le han permitido embargar dineros de la salud cuando eso está prohibido”, puntualizó Petro.