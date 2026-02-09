Salud

Tras acuerdo con el gobierno Petro, Colsubsidio tendrá a cargo, nuevamente, la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS

El acuerdo permitirá saldar las deudas de esta EPS con el gestor farmacéutico.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 5:24 p. m.
Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali, durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre del 2025.
Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali, durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre del 2025. Foto: Bernardo Peña

Este lunes, 9 de febrero, se conoció que Colsubsidio volverá a dispensar los medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, esto tras lograr un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro.

El acuerdo, según Caracol Radio, contempló el pago de al menos 160 mil millones de pesos por parte de la Nueva EPS a Colsubsidio para restablecer la prestación del servicio farmacéutico principalmente en Bogotá.

El acuerdo, que alivia la situación de los pacientes, se da un mes después de que la Nueva EPS anunciara la finalización de ese contrato.

La operación de Colsubsidio se dará desde este martes 10 de febrero.

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS Foto: Nueva EPS

