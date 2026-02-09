Este lunes, 9 de febrero, se conoció que Colsubsidio volverá a dispensar los medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, esto tras lograr un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro.

El acuerdo, según Caracol Radio, contempló el pago de al menos 160 mil millones de pesos por parte de la Nueva EPS a Colsubsidio para restablecer la prestación del servicio farmacéutico principalmente en Bogotá.

El acuerdo, que alivia la situación de los pacientes, se da un mes después de que la Nueva EPS anunciara la finalización de ese contrato.

La operación de Colsubsidio se dará desde este martes 10 de febrero.

Los usuarios ya podrán reclamar sus medicamentos en los puntos de atención de Colsubsidio.

La finalización del contrato con Colsubsidio no es el único problema al que se han visto enfrentados los usuarios de la Nueva EPS.

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS Foto: Nueva EPS

Disfarma G.C. S.A.S, que se había encargado de entregar los medicamentos a pacientes, en noviembre terminó de manera unilateral el contrato de dispensación con Nueva EPS.

“Disfarma G.C. S.A.S. informa a la opinión pública que, tras agotar diversos espacios de diálogo y presentar comunicaciones formales los días 16 y 24 de octubre de 2025, ha procedido a terminar de manera unilateral el contrato suscrito con Nueva EPS para la dispensación de medicamentos haciendo uso del término de preaviso previsto contractualmente, el cual corresponde a 60 días hábiles“, indicó en su momento la empresa en un comunicado.

Nueva EPS anuncia que garantizará entrega de medicamentos tras finalización de contrato con Colsubsidio

La medida podría impactar en cerca de 232 puntos de atención en 19 departamentos, lo que podría afectar la continuidad del servicio para 2,4 millones de usuarios. Esta decisión obedece a la insostenibilidad operativa y financiera generada por el flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento en los pagos por parte de la EPS.

De hecho, la empresa indica que pese a los acercamientos realizados con la EPS, no se recibió respuesta ni solución efectiva frente a la situación financiera derivada del flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento de pagos, lo que ha hecho inviable la continuidad del servicio en las condiciones actuales.