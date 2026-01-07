Confidenciales

Nueva EPS anuncia que garantizará entrega de medicamentos tras finalización de contrato con Colsubsidio

La entidad explicó el proceso de transición y habilitó un canal digital para que los afiliados gestionen sus fórmulas sin desplazamientos.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 9:58 p. m.
Nueva EPS reiteró su compromiso en su calidad de Entidad Promotora de Salud.
Nueva EPS reiteró su compromiso en su calidad de Entidad Promotora de Salud. Foto: guillermo torres

Nueva EPS informó que avanza en las acciones correspondientes para garantizar el acceso oportuno y seguro a medicamentos de todos sus afiliados, luego de la terminación unilateral del contrato con Colsubsidio.

Mientras se culmina el proceso de transición, la entidad invitó a los afiliados que cuentan con fórmulas médicas direccionadas a Colsubsidio a consultar el enlace “Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025 | NUEVA EPS”, a través del cual podrán registrar sus solicitudes de manera remota, sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

Según indicó la EPS, los asesores se encargarán de gestionar las fórmulas médicas y el trámite administrativo necesario para la entrega de los medicamentos, con el fin de asegurar la continuidad de los tratamientos sin interrupciones.

“Reiteramos nuestro compromiso como Entidad Promotora de Salud de garantizar el derecho fundamental a la salud en las mejores condiciones disponibles, a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”, detalló el comunicado de la entidad este miércoles, 7 de enero de 2026.

