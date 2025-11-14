Suscribirse

Empresas

Nueva EPS enfrenta nuevo problema: Disfarma anunció terminación de contrato para dispensar medicamentos

La EPS que acuña el mayor número de usuarios en el país enfrenta un grave panorama.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 6:00 p. m.
Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.
Un nuevo problema con la Nueva EPS. | Foto: Jorge Orozco

La Nueva EPS ha enfrentado desde hace varios meses un problema financiero creciente. Tras la intervención del Gobierno, la situación no ha mejorado para los pacientes, que han visto cada vez más el deterioro en la asignación de citas y entrega de medicamentos.

Recientemente, se conoció una nueva decisión que traería gran afectación para los usuarios, pues ahora el dispensario Disfarma G.C. S.A.S, que se había encargado de entregar los medicamentos a pacientes, ahora terminó de manera unilateral el contrato de dispensación con Nueva EPS.}

Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.
Cada vez es más complicada la dispensación de medicamentos. | Foto: Jorge Orozco

“Disfarma G.C. S.A.S. informa a la opinión pública que, tras agotar diversos espacios de diálogo y presentar comunicaciones formales los días 16 y 24 de octubre de 2025, ha procedido a terminar de manera unilateral el contrato suscrito con Nueva EPS para la dispensación de medicamentos haciendo uso del término de preaviso previsto contractualmente, el cual corresponde a 60 días hábiles“, indicó la empresa en un comunicado.

Contexto: La SuperIndustria aprueba la fusión entre Tigo y Movistar y queda en vilo la continuidad de WOM

La medida afectará cerca de 232 puntos de atención en 19 departamentos, lo que podría impactar la continuidad del servicio para 2,4 millones de usuarios. Esta decisión obedece a la insostenibilidad operativa y financiera generada por el flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento en los pagos por parte de la EPS.

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS
Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS | Foto: Nueva EPS

De hecho, la empresa indica que pese a los acercamientos realizados con la EPS, no se recibió respuesta ni solución efectiva frente a la situación financiera derivada del flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento de pagos, lo que ha hecho inviable la continuidad del servicio en las condiciones actuales.

Contexto: Incertidumbre en puertos tras compleja relación entre Petro y Trump: “Estamos más cerca de EE. UU. que el mismo México”

“Durante los últimos meses, Disfarma ha sostenido el servicio con recursos propios, manteniendo un nivel de cumplimiento superior al 98%, incluso asumiendo responsabilidades operativas adicionales en planes contingentes definidos por la EPS en regiones como Valle del Cauca y Santander”, indicó la compañía.

Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.
Ahora Disfarma cesó el contrato con Nueva EPS. | Foto: Jorge Orozco

Finalmente, detalló que la persistente falta de pago y ausencia de medidas concretas para normalizar la cartera, generaron un deterioro financiero significativo, que pone en riesgo la estabilidad operativa de la empresa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reconstrucción de familias con ADN: el legado familiar que cambió la historia de Armero

2. Carros particulares en Bogotá tendrán pico y placa los sábados: ¿a cuáles vehículos aplicará la restricción?

3. Carlos Darwin Quintero fue presentado: lo hacen oficial en club para 2026 tras sonar en Millonarios, Santa Fe y otros más

4. Corrupción en la UNGRD: condenan a tres años y siete meses de prisión a Luis Carlos Barreto Gantiva

5. El Comité del Nobel de Paz asegura que María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el premio, ¿saldrá de la clandestinidad?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nueva EPSMedicamentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.