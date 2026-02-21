“Si no defines tu valor, alguien más definirá tu rol”: Carmenza Alarcón

Más allá del cargo o los resultados, el liderazgo hoy se define por la capacidad de influir, sostener el criterio bajo presión y ocupar espacios de decisión con autoridad serena. Esa es la tesis que ha guiado la trayectoria internacional de Carmenza Alarcón, quien ha liderado equipos en más de 30 países y desarrolló el modelo 4Shine, una metodología para fortalecer la presencia estratégica y la marca ejecutiva de alto nivel. Alarcón será una de las talleristas del bootcamp presencial ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’, una jornada intensiva de entrenamiento organizada por el Círculo de Mujeres Semana Dinero, que se realizará el 26 de febrero en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá. Allí, Alarcón entregará herramientas prácticas para que las asistentes diseñen su posicionamiento con intención, fortalezcan su voz estratégica y conviertan su talento en influencia visible.

CÍRCULO DE MUJERES (C. M.): ¿Por qué el liderazgo con conexión humana es una ventaja competitiva?

CARMENZA ALARCÓN (C. A.): Porque la influencia real no nace del cargo. Nace de la conexión. Las nuevas generaciones no siguen títulos o autoridad, siguen coherencia. Cuando un líder escucha de verdad, reconoce que no tiene todas las respuestas, muestra criterio, pero también vulnerabilidad, se vuelve creíble. Y la credibilidad es la base de la presencia ejecutiva y la confianza. Un liderazgo con conexión humana alinea propósito, estrategia y resultados. Y cuando eso ocurre, el desempeño deja de ser obligación y se convierte en convicción.

C. M.: ¿Qué diferencia a una mujer competente de una que proyecta autoridad estratégica?

C. A.: La relación con el poder. Una mujer competente ejecuta bien. Una mujer con autoridad estratégica define la conversación desde tres componentes: criterio propio, serenidad bajo presión y visión de largo plazo. No necesita elevar la voz para sostener su posición, porque logra integrar competencia, claridad y presencia. Es una mujer que deja de pedir espacio y empieza a definirlo.

C. M.: Muchas mujeres sienten que su voz no pesa en escenarios decisivos. ¿Dónde está el quiebre?

C. A.: En la autovalidación y en la narrativa. Esperan tener el ciento por ciento de certeza antes de hablar o actuar. Saben mucho, pero no siempre estructuran su mensaje con intención estratégica. El talento sin posicionamiento se vuelve invisible. Y la invisibilidad no es falta de capacidad, es falta de estrategia. Si no defines tu valor, alguien más definirá tu rol.

C. M.: ¿Qué errores se cometen en la construcción de marca ejecutiva?

C. A.: Confundir buen desempeño con buen posicionamiento: el talento, sin narrativa estratégica, no escala. Muchas caen en la invisibilidad estratégica, esperando que su trabajo hable por ellas; otras comunican desde lo técnico y operativo, cuando la alta dirección escucha en términos de impacto, riesgo y visión. También se cae mucho en el exceso de modestia y creen que visibilizar logros es arrogancia. La marca ejecutiva no es marketing personal: es la coherencia visible entre quién eres, cómo decides y cómo impactas.

C. M.: ¿Qué prácticas recomienda para tener confianza sin caer en la sobreactuación?

C. A.: La confianza no aparece el día que te nombran directora ni cuando te sientas en una junta. Se construye mucho antes, en silencio, cuando defines quién eres, qué estás dispuesta a sostener y dejas de depender de la aprobación externa. Es un trabajo profundo de identidad. Implica preguntarte: ‘¿Qué valores no negocio?’, ‘¿qué tipo de líder quiero ser cuando la presión aumenta?’. Cuando una mujer responde esas preguntas con honestidad, deja de reaccionar y empieza a decidir.

C. M.: En entornos marcados por la presión, la exposición y la evaluación constantes, ¿cómo se sostiene una presencia ejecutiva coherente sin sacrificar el equilibrio personal?

C. A.: Durante años el liderazgo estuvo asociado al sacrificio. Yo misma viví contextos de alta presión, liderando equipos en distintos países, tomando decisiones complejas y respondiendo por grandes resultados. Con el tiempo entendí que si el éxito te cuesta el equilibrio, no es sostenible. Primero, necesitas claridad estratégica: cuando sabes qué es verdaderamente prioritario, dejas de reaccionar a todo. Segundo, límites conscientes, porque la disponibilidad permanente no es liderazgo, es desgaste. Tercero, un ecosistema que te sostenga: nadie lidera solo. Y, sobre todo, reconciliarte con la idea de que el bienestar no es un lujo, sino un activo estratégico. Un líder agotado puede seguir funcionando, pero no inspira; uno en equilibrio proyecta claridad, estabilidad y dirección.

C. M.: ¿Cómo se desarrollará su taller?

C. A.: Trabajaremos los cuatro pilares de mi modelo 4Shine: esencia, presencia estratégica, ecosistema relacional y legado. No será un espacio de teoría motivacional, entregaré herramientas concretas para fortalecer la presencia ejecutiva: cómo comunicar valor con claridad, cómo ocupar espacios de poder sin sobreactuar y cómo convertir tu voz en dirección estratégica. Quiero que cada asistente salga con claridad sobre cómo está siendo percibida hoy y qué debe ajustar para escalar su impacto.

