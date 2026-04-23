La seguridad como estrategia corporativa: el nuevo factor de competitividad

La seguridad privada hoy trasciende su función tradicional y se consolida como un facilitador estratégico que define la continuidad y el crecimiento de las organizaciones.

El entorno de riesgo ha evolucionado a una velocidad sin precedentes. Colombia enfrenta hoy amenazas más sofisticadas, fragmentadas e interconectadas, donde lo físico y lo digital convergen de manera constante. Las vulnerabilidades ya no se limitan al perímetro; están en la información, en la cadena logística, en la reputación y en la capacidad misma de operar.

En este contexto, la seguridad privada ha dado un giro estructural. Proteger ya no es solo reaccionar ante un evento, sino anticipar escenarios, integrar capacidades y garantizar que la operación se mantenga en marcha, incluso en entornos complejos. Las empresas además de presencia; buscan estabilidad, continuidad y confianza.

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Lo que estamos viendo en las organizaciones es claro: la seguridad se está integrando progresivamente a la estrategia corporativa y se convierte en un habilitador directo de decisiones de negocio. La expansión a nuevos territorios, la protección de cadenas de suministro, la gestión de crisis y la sostenibilidad operativa dependen, cada vez más, de cómo se gestiona el riesgo.

Hoy, la seguridad influye directamente en la competitividad.

Un elemento central en esta transformación es el uso de datos. La seguridad se apoya en analítica, inteligencia y capacidad de anticipación. La diferencia radica en quién entiende antes el riesgo. Convertir información en decisiones permite a las organizaciones operar mejor, anticiparse al riesgo y competir con mayor solidez. No obstante, esta evolución plantea desafíos que deben abordarse.

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El primero es conceptual. Muchas organizaciones siguen gestionando la seguridad con lógicas centradas en el costo, cuando el entorno exige una visión orientada al valor. Mientras el riesgo evoluciona rápidamente, la toma de decisiones aún avanza con mayor lentitud. Esa brecha es, en sí misma, un riesgo estratégico.

El segundo desafío es estructural. Colombia tiene hoy la oportunidad de consolidar un modelo de seguridad más articulado entre el sector público y el sector privado. Esto implica que el Estado fortalezca políticas públicas claras y un marco regulatorio moderno, mientras el sector privado aporta capacidades operativas, tecnológicas y de gestión del riesgo.

El siguiente paso es avanzar hacia esquemas de articulación de sistemas, donde la información fluya de manera oportuna. La construcción de plataformas que permitan consultar y compartir datos en tiempo real entre actores públicos y privados mejora la velocidad de respuesta y eleva la capacidad de anticipación del país frente al riesgo.

El tercer desafío es tecnológico y humano. La incorporación de inteligencia artificial, analítica avanzada y automatización abre una oportunidad para transformar la seguridad hacia modelos más predictivos y eficientes. Esto exige inversión y formación de talento capaz de interpretar la información y convertirla en decisiones. La seguridad del futuro estará definida por la capacidad de leer el dato, anticipar el riesgo y actuar con oportunidad.

El cuarto desafío es la sostenibilidad del modelo. La evolución de la seguridad hacia esquemas más sofisticados requiere estructuras económicas y regulatorias que acompañen este cambio. Esto implica avanzar hacia modelos que garanticen la viabilidad en el tiempo, donde la tecnología, la operación y la calidad del servicio puedan mantenerse de manera consistente y alineada con las nuevas exigencias del entorno.

En este escenario, el sector empresarial tiene un papel determinante. Integrar la seguridad desde la planeación, la expansión y la gestión de riesgos permite operar con mayor confianza y sostener el crecimiento en el largo plazo. La seguridad, bien gestionada, se convierte en un factor que habilita decisiones y protege la continuidad del negocio.

Por su parte, el Estado tiene la oportunidad de consolidar condiciones de estabilidad, reglas claras y mecanismos efectivos de coordinación con el sector privado. En este escenario, la seguridad se construye desde un enfoque de trabajo conjunto, donde la articulación entre actores fortalece la capacidad de respuesta y la confianza institucional.

De cara a 2026–2036, el camino es claro: avanzar hacia una seguridad preventiva, integrada y basada en inteligencia, capaz de anticipar, adaptarse y sostener la operación en entornos cada vez más exigentes.

En el fondo, esta conversación trasciende la seguridad.

Habla de la capacidad de las organizaciones —y del país— de operar, competir y crecer en medio de la complejidad.

Y en ese contexto, la seguridad se consolida como una condición estratégica que hace posible el negocio.

Ana Rocio Sabogal Henao, CEO Grupo Altum