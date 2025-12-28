Salud

Atención afiliados a la Nueva EPS: Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a partir de esta fecha

La entidad precisó que esta medida marcará el cierre total de la dispensación para dichos usuarios.

Redacción Salud
29 de diciembre de 2025, 1:22 a. m.
A partir de esa fecha ya no dispensará fármacos para estos usuarios.
A partir de esa fecha ya no dispensará fármacos para estos usuarios.

El anuncio de Salud Colsubsidio se produce como resultado de un ajuste en los acuerdos de prestación de servicios. En ese contexto, la entidad informó que, a partir del 1 de enero de 2026, finalizará de manera definitiva la entrega de medicamentos para los afiliados a la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional.

La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

La entidad precisó que esta medida marcará el cierre total de la dispensación para dichos usuarios. Durante ese periodo no se implementarán modificaciones en los procedimientos vigentes, por lo que los pacientes podrán acceder a sus tratamientos sin cambios en la atención.

Es decir, el suministro de medicamentos continuará desarrollándose con normalidad hasta el 31 de diciembre de 2025 en las sedes habilitadas, según el comunicado oficial emitido por la entidad de salud.

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali, durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre del 2025
La entidad informó que, a partir del 1 de enero de 2026, finalizará de manera definitiva la entrega de medicamentos para los afiliados a la Nueva EPS. Foto: Bernardo Peña

Además, la entidad explicó que la garantía de continuidad en los tratamientos médicos, así como la designación de los nuevos gestores farmacéuticos, recaerá directamente en la Nueva EPS y deberá realizarse conforme a la normativa vigente del sistema de salud colombiano.

En ese sentido, Salud Colsubsidio reiteró que estas decisiones hacen parte de las responsabilidades propias de la EPS dentro del proceso de ajuste en la prestación del servicio. Asimismo, aconsejó a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de atención de la EPS, donde informarán de manera oportuna sobre el nuevo esquema de dispensación y los puntos habilitados para los pacientes.

Salud Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a usuarios de la Nueva EPS.
Salud Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Foto: Redes sociales

“Para más información sobre la entrega futura de sus medicamentos, comuníquese con los canales de atención de la Nueva EPS”, se lee en un comunicado emitido por la entidad de salud.

Cabe recordar que este no es el primer anuncio relacionado con cambios en la entrega de medicamentos. Meses atrás se generó preocupación luego de que se difundiera un documento que advertía sobre una eventual interrupción del servicio de dispensación, especialmente para tratamientos asociados a enfermedades de alto costo.

Nueva EPS enfrenta nuevo problema: Disfarma anunció terminación de contrato para dispensar medicamentos

No obstante, en noviembre de 2025, Colsubsidio informó mediante un comunicado oficial que la entrega de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS continuaría desarrollándose con normalidad. Esta decisión fue posible tras alcanzar un nuevo acuerdo de pago, luego de una reunión sostenida con el agente interventor.

