Colsubsidio recibió nuevo reconocimiento tras liderazgo empresarial en sostenibilidad: fortalecimiento en bienestar social

Este 11 de marzo, Colsubsidio, una de las principales cajas de compensación familiar en Colombia, recibió un nuevo reconocimiento en temas de liderazgo empresarial y esfuerzos centrados en el bienestar social. El hecho se dio en el marco de la quinta edición del ‘Reconocimiento Empresa Sostenible’, organizado por el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES).

En este se destacó el liderazgo de las organizaciones y empresarios que están impulsando la sostenibilidad como eje central de su gestión en Colombia. Dicho reconocimiento evalúa varios criterios para otorgar la distinción.

Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio. Foto: Colsubsidio

Las empresas que participan del reconocimiento son evaluadas en temas de reducción de emisiones, adopción de objetivos ambientales ambiciosos, respeto por los derechos humanos, aporte a la reducción de la desigualdad y cumplimiento de altos estándares de transparencia y gobernanza.

Es por ello que Colsubsidio y su director general, Luis Carlos Arango Vélez, recibieron la distinción. En concreto, el directivo fue reconocido como ‘líder empresarial hombre’, dada su trayectoria y su papel en la promoción de una visión empresarial que integra el desarrollo social, el bienestar y la gestión responsable dentro de la estrategia empresarial.

Este fue el reconocimiento que recibió el director de Colsubsidio. Foto: Colsubsidio

En este proceso, se detalló que la empresa ha anidado esfuerzos en el aporte del cierre de brechas sociales. Además, ha fortalecido iniciativas orientadas a ampliar oportunidades para millones de colombianos con servicios en educación, vivienda, cultura, salud y recreación, integrando estos esfuerzos con una gestión responsable y renovable.

“Este reconocimiento es el resultado del trabajo de Colsubsidio y la satisfacción de contribuir a la generación de oportunidades y al mejoramiento perdurable de la calidad de vida de millones de colombianos y sus familias”, precisó la empresa.

El evento, además, destacó el papel del sector empresarial en la construcción de soluciones frente a los desafíos ambientales y sociales del país, resaltando que integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza fortalece la competitividad y contribuye al desarrollo.