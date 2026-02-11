“Iniciaré acciones legales”: primera reacción del general Edwin Urrego tras su retiro de la Policía por presunto complot contra Gustavo Petro

En diálogo con SEMANA, el general Edwin Urrego anunció que tomará acciones legales por su retiro de la Policía, luego de que se le vinculara con un supuesto plan para ocultar sustancias psicoactivas en vehículos de la Presidencia, como lo denunció el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Petro, “hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente, no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”.

El general Urrego consideró que su salida de la Policía, basada en este argumento, es injusta e indicó que iniciará acciones legales.

“Primero, obviamente, empezar las acciones legales, porque sería una decisión basada en una desinformación y, por eso, pido que se profundice en la investigación para que todo se aclare”, señaló el general Urrego.

El general Edwin Urrego lideró el operativo de allanamiento a la casa Armando Benedetti, ministro del Interior Foto: Suministrada API

Añadió que “las acciones legales deben ir acompañadas o ir de frente a esa hipótesis, frente a esa situación. Esas manifestaciones hechas por el señor presidente son delicadas y tienen trascendencia incluso en lo penal. Entonces, obviamente, tendría que iniciar acciones legales también en ese sentido”.

Asimismo, el oficial indicó que nunca pasó por su cabeza hacer un complot contra el presidente Gustavo Petro. “Yo me encuentro sorprendido por lo que ha acontecido, por esa información que se le ha suministrado al señor presidente, que no se ajusta a la realidad; es realmente una desinformación”.

SEMANA reveló, en exclusiva, la historia detrás de la denuncia reciente del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto complot en su contra. De acuerdo con la información de fuentes oficiales, los reflectores apuntaban al general Urrego, por un anónimo que había llegado a la Presidencia de la República en dicho sentido.

Sin embargo, detrás del caso del general Urrego hay varias ‘arandelas’ que habrían terminado desencadenando su salida.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, no ha hecho pronunciamiento sobre el retiro del general Urrego. Foto: Ministerio de Defensa / Cortesía

Fuentes de la Policía confirmaron que se indaga si detrás del anónimo estaban clanes mafiosos de Barranquilla que habrían sido afectados por el general Urrego. Además, en los pasillos de la Policía se comenta que al oficial le habría pasado factura el allanamiento que la Policía le hizo al ministro Armando Benedetti.

Dicha acción, aunque fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana, tuvo como responsable del operativo al general Urrego.