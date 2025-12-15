Este lunes, 15 de diciembre, el brigadier general Edwin Urrego, quien era el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, llega a asumir la Metropolitana de Cali con el fin de contener los hechos delictivos que han ido en aumento durante los últimos meses.

Y es que el alto oficial golpeó, en Barranquilla y el Atlántico, organizaciones ligadas al narcotráfico, pero también las finanzas de estructuras que colocaban en jaque la seguridad en esta zona del Caribe colombiano.

El cargo que ocupará Urrego era del brigadier general Henry Yesid Bello, quien apoyará la labor del nuevo oficial desde la Región 4 de la Policía Nacional.