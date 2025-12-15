Confidenciales
Brigadier general Edwin Urrego es el nuevo comandante de la Policía de Cali: le contamos los detalles
El alto oficial salió de la Policía de Barranquilla luego de reducir las cifras de varios delitos. Hubo cambios internos por necesidades del servicio.
Este lunes, 15 de diciembre, el brigadier general Edwin Urrego, quien era el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, llega a asumir la Metropolitana de Cali con el fin de contener los hechos delictivos que han ido en aumento durante los últimos meses.
Y es que el alto oficial golpeó, en Barranquilla y el Atlántico, organizaciones ligadas al narcotráfico, pero también las finanzas de estructuras que colocaban en jaque la seguridad en esta zona del Caribe colombiano.
El cargo que ocupará Urrego era del brigadier general Henry Yesid Bello, quien apoyará la labor del nuevo oficial desde la Región 4 de la Policía Nacional.
Fuentes judiciales le precisaron a este medio que uno de los grandes retos de Urrego es llegar al corazón de las finanzas de las bandas locales que tienen apoyo de grupos armados organizados que delinquen en Cali.