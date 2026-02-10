Nación

Exclusivo: la historia detrás del sabotaje desde la Policía que denunció el presidente Petro; todo sería un malentendido

SEMANA conoció con fuentes de la institución que hay una investigación abierta por este caso.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 8:06 p. m.
El presidente Gustavo Petro hizo una grave denuncia sobre un supuesto montaje en su contra.
El presidente Gustavo Petro hizo una grave denuncia sobre un supuesto montaje en su contra. Foto: Presidencia

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, sobre un general de la Policía que quería armar un montaje contra él, al ubicar sustancias psicoactivas en uno de sus vehículos, causaron revuelo dentro de la institución.

El presidente Gustavo Petro denunció nuevamente un plan en su contra. Foto: Presidencia

Fuentes de la Policía indicaron que en la investigación interna aparece el nombre del general Edwin Urrego, quien ha tenido importantes cargos dentro de la institución, como ser director de la Dijín, comandante de la Policía de Barranquilla y, en la actualidad, se encuentra asignado a la ciudad de Cali.

Sobre el montaje en su contra, dijo el presidente Gustavo Petro: “Entonces hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente, no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, subrayó Petro.

El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, está al tanto de la situación denunciada por el presidente Petro, indicaron fuentes de la Policía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA habló con fuentes dentro de la Policía e indicaron que todo se trataría de un montaje contra el general y que el presidente estaría siendo mal informado.

Indicaron las fuentes que se trataría de retaliaciones de los grupos narcotraficantes de Barranquilla y Puerto Colombia que golpeó Urrego y que habrían creado un anónimo con la información que le llegó al presidente.

YouTube video JSXTpFGnloE thumbnail

Además, las fuentes de la Policía indicaron que se trataría de un malentendido y de información falsa que tiene como propósito afectar la imagen del general ante el presidente, pues en sus pesquisas como comandante de Barranquilla, descubrió a funcionarios públicos, policías activos y clanes familiares reconocidos con actividades ilegales.

Los reportes la describen como un polvo marfil de textura arenosa (Imagen de referencia).
Narcotraficantes y clanes familiares poderosos de Barranquilla estarían detrás del anónimo sobre un supuesto plan que deja mal parado a un general de la Policía. Foto: 123rf

Por esta situación, desde el interior de la Policía le confirmaron a SEMANA que se revisa con pinzas el caso del general Urrego, para no cometer una injusticia en el proceso y prescindir de un oficial con una larga trayectoria en la lucha contra los grupos criminales de alto impacto en el país.

SEMANA se comunicó con el oficial para conocer su posición sobre los hechos denunciados por el presidente, pero no se obtuvo respuesta.

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se dieron en medio del consejo de ministros, en el que se evaluaron las medidas a tomar tras la grave emergencia en Córdoba a causa de las inundaciones.

