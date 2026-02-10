Gustavo Petro denunció plan para sabotear su reunión con Donald Trump: “Ponerme sustancias psicoactivas en el carro”

Luego de una semana del cara a cara entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el cual se llevó a cabo el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, en Washington, el mandatario colombiano dio detalles de una supuesta estrategia para sabotear ese encuentro.

En ese sentido, el jefe de Estado, en una declaración que dio en una nueva sesión del consejo de ministros, en Montería, dijo que al parecer un general de la Policía tenía la misión de ponerle sustancias psicoactivas en el carro, para afectar la reunión con Trump.

Además, el presidente Petro nuevamente habló de un presunto plan para asesinarlo, situación que, según él, impidió que llegara a tiempo al consejo de ministros en el departamento de Córdoba.

“Tengo que confesar que vengo en dos días, no en brazos del amor, sino escapándome que me maten, por eso anoche no pude llegar dos horas porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar”, dijo el mandatario colombiano.

Y agregó: “Pero ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron luces; en cambio, por la mañana, no aterricé donde tenía que aterrizar”.

El presidente Gustavo Petro denunció un plan para asesinarlo y dijo que querían sabotear su reunión con Donald Trump: “Ponerme sustancias psicoactivas en el carro”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qFkFmCWfSJ — Revista Semana (@RevistaSemana) February 10, 2026

“Entonces cogimos el mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así. Entonces hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente, no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, subrayó Petro.

El pasado 3 de febrero el presidente Gustavo Petro sostuvo un cara a cara con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Juan Diego Cano-PRESIDENCIA

Y concluyó con su idea: “Tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyó a varios. Pero eso me coloca en una situación de alarma y con esto peor. Hay una acción con las órdenes de captura, incluso con el intento de poner a mi hijo en diciembre preso. Esto viene desde octubre del año pasado”.

Cabe reseñar que, luego del encuentro entre Petro y Trump, se fijó una nueva ruta en las relaciones diplomáticas de Colombia y Estados Unidos, luego de una fuerte tormenta que se desató por un agudo intercambio de mensajes.