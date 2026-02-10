Política

“¿Hay una relación política entre De la Espriella y el marido de la fiscal general?”: Gustavo Petro lanzó aguda pregunta

El momento se presentó en plena transmisión en vivo de la Presidencia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 3:12 p. m.
El presidente Gustavo Petro dio una fuerte declaración en el consejo de ministros en Montería.
El presidente Gustavo Petro dio una fuerte declaración en el consejo de ministros en Montería. Foto: SEMANA

En el marco de una nueva sesión del consejo de ministros que se registró el martes 10 de febrero en Montería, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una llamativa pregunta que llamó la atención de los asistentes a esa reunión.

En uno de los apartes del discurso, el mandatario colombiano preguntó en plena transmisión en vivo del consejo de ministros: “¿Hay una relación política entre De la Espriella y el marido de la fiscal general?”.

La Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, reconoció al CNE que se violaron los topes electorales en la campaña presidencial de 2022

De la misma manera volvió a hacer referencia al tema de la junta directiva de la hidroeléctrica de Urrá: “Los 10 veces inferiores a las termos, vender como si fueran termos. Entonces esa gran diferencia de multiplicar por 10 los costos y volverlos a utilidad excedente, no se llama ganancia, se llama económicamente renta”.

“Pero si vamos al lenguaje popular, se llama estafa y robo. A toda la sociedad, a toda la economía, desde el más alto asalariado, el más grande empresario productivo hasta el panadero y hasta el campesino que usa energía eléctrica, por eso la energía eléctrica de la Costa es tan cara, y entonces Urrá debería abaratar la energía eléctrica de la Costa, no porque vende a precio de gas así es de simple y ese tipo de fórmula la que yo quiero tumbar y la tumbé, pero las experiencias relacionadas de los de la Creg solo ponen la nueva fórmula que no es más, sino que sus ganancias van en relación a sus costos dos grandes: los de las termos a sus costos y los de energía solar y de agua a sus costos”, recalcó el jefe de Estado.

Política

El ELN reconoció autoría en atentado en Arauca contra escoltas del senador Jairo Castellanos, pero dice que “no fue su objetivo”

Política

Armando Benedetti habló de la nueva emergencia económica: “Vamos a decir las cosas como son”

Política

Gustavo Petro denunció plan para sabotear su reunión con Donald Trump: “Ponerme sustancias psicoactivas en el carro”

Mejor Colombia

Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

Política

Federico Hoyos quiere volver al Congreso: “El enemigo común es Iván Cepeda”

Política

La Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, reconoció al CNE que se violaron los topes electorales en la campaña presidencial de 2022

Política

Juan Sebastián Gómez: “El Ministerio de la Igualdad no le cumplió a las barras”

Política

“No estamos en una fiesta”: Petro habló de los alcaldes que se sentaron en el piso esperando entrar al consejo de ministros

El Debate

Carlos Fernando Galán se confiesa en vivo sobre Petro y dice en qué le ha ayudado a Bogotá: “A él le duele”

Política

“Hace cuatro años el Gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

También expresó: “Eso debió haber obedecido el gerente de Urrá hace cuatro meses que le di la orden y hoy no está o ya se renunció, pero tengo que decirlo porque hay un robo en Urrá y es la fiscal amiga De La Espriella la que tiene que resolverlo y De La Espriella está metido en ese pastel”.

“Entonces tiene que resolverlo, eso es de frente al pueblo, o que diga que no, yo no sé la verdad, pero sí ¿hay una relación política entre De La Espriella y el marido de la fiscal general de la nación? Está metido en este lío; que son sus amigos, entonces, ¿quién resuelve esto en la justicia? ¿O vamos a engañar al pueblo? Entonces metan preso a Petro y engañamos al pueblo y ya cuando Petro no puede hablar, entonces ahí seguimos disfrutando de las ganancias”, indicó.

También aseguró: “Nosotros no dejamos así las cosas. Y es con el pueblo en las calles; está atontada un poco por la situación la población de Montería, convoquen ya manifestación, porque esto no es para permitir más robo”.

“Hace cuatro años el Gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

“Cuatro meses di la orden; si esa orden se hubiera cumplido, compañero de la superintendencia de servicios, compañero ministro de Hacienda, compañero ministro de Minas y Energía, esto hubiera sido menor. No es que no hubiera venido el frente frío, eso no lo podemos detener”, recalcó.

Más de Política

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño oficializa que será candidato presidencial con una fuerte arremetida contra el Centro Democrático

Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos.

El ELN reconoció autoría en atentado en Arauca contra escoltas del senador Jairo Castellanos, pero dice que “no fue su objetivo”

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti habló de la nueva emergencia económica: “Vamos a decir las cosas como son”

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Gustavo Petro denunció plan para sabotear su reunión con Donald Trump: “Ponerme sustancias psicoactivas en el carro”

Gustavo Petro, Luz Adriana Camargo, Abelardo de la Espriella

“¿Hay una relación política entre De la Espriella y el marido de la fiscal general?”: Gustavo Petro lanzó aguda pregunta

Se espera que el CNE realice al menos dos simulacros más antes de las elecciones del 8 de marzo.

Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

Federico Hoyos.

Federico Hoyos quiere volver al Congreso: “El enemigo común es Iván Cepeda”

El presidente Gustavo Petro en medio de su agenda en Estados Unidos respondió a una polémica que se desató por una orden que impartió.

La Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, reconoció al CNE que se violaron los topes electorales en la campaña presidencial de 2022

JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ

Juan Sebastián Gómez: “El Ministerio de la Igualdad no le cumplió a las barras”

Gustavo Petro y alcaldes de municipios de Córdoba

“No estamos en una fiesta”: Petro habló de los alcaldes que se sentaron en el piso esperando entrar al consejo de ministros

Noticias Destacadas