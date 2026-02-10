Empresas

Renuncia el presidente de la Hidroeléctrica Urrá tras emergencia ambiental en Córdoba e irregularidades en el manejo del embalse

El funcionario aseguró que se mantuvo por unos 33 años dentro de la hidroeléctrica.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 6:48 a. m.
Renunció el presidente encargado del Embalse de Urrá.
Renunció el presidente encargado del Embalse de Urrá. Foto: Anla / Autoridad Ambiental. Cortesía

Hace algunas horas se conoció que el presidente de la Hidroeléctrica Urrá S.A., Juan Acevedo Rocha, presentó oficialmente su renuncia ante la junta directiva de la compañía, tras varias irregularidades que se identificaron hace algunas horas.

Es importante tener en cuenta que el presidente Petro hace algunos días había solicitado su renuncia además de una investigación penal por el manejo del embalse y en el contexto de la actual situación que vive por estos días el departamento de Córdoba tras las intensas lluvias.

Embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba
Embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba Foto: Fotos Anla / Cortesía

El mandatario agregó en su reciente consejo de ministros del 9 de febrero que entre 2020 y 2024 la hidroeléctrica de Urrá había superado los volúmenes máximos permitidos, pese a que se hicieron llamados reiterados por parte de la ANLA.

“Durante periodos seguidos fueron sobrepasados los valores de Curva Guía Máxima, es decir, el nivel máximo del embalse que garantiza poder contar con un volumen vacío en caso de que ocurra una creciente”, afirma la ANLA.

En medio de ese tensionante panorama, el presidente de la hidroeléctrica presentó su renuncia, de acuerdo con El Tiempo, en la que detalló que no es su intención la de confrontar al mandatario, asegurando que lo respeta en los marcos institucionales y personales.

Esto es lo que debe saber.
Esto es lo que debe saber. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

“Durante más de 33 años he estado vinculado a Urrá acompañando su construcción, su operación y su consolidación como una empresa estratégica para la región y para el país. Urrá ha sido para mí, mucho más que una responsabilidad profesional: ha sido un proyecto de vida el que he dedicado con convicción compromiso y sentido de lo público mis mejores años”, comentó Acevedo en la carta de renuncia.

El presidente Petro ordenó el pasado fin de semana una investigación a la represa, además de lanzar un ataque diciendo que las represas estaban llenas para poder hacer “contratos de venta de energía a precios de costos de gas”, indicó.

Central Hidroeléctrica de Urrá.
Central Hidroeléctrica de Urrá habría sobrepasado los niveles en su embalse. Foto: Central Hidroeléctrica de Urrá.

