“No estamos en una fiesta”: Petro habló de los alcaldes que se sentaron en el piso esperando entrar al consejo de ministros

El jefe de Estado afirmó que ese tipo de reuniones tienen “reglas”.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 1:28 p. m.
Gustavo Petro y alcaldes de municipios de Córdoba
Gustavo Petro y alcaldes de municipios de Córdoba Foto: Foto Presidencia y foto Colprensa

En la segunda parte del consejo de ministros que lidera el presidente Gustavo Petro, en Montería, Córdoba, en el que se revisa la situación de emergencia por la fuerte ola invernal, el mandatario colombiano se refirió a un hecho puntual.

Se trata de un grupo de alcaldes de la región a quienes les tocó sentarse en el piso porque no pudieron ingresar al consejo. Sobre ese hecho que se volvió viral en redes sociales, el jefe de Estado dijo que ese tipo de reuniones de alto nivel tienen “reglas”.

Además, el presidente Petro expresó que el consejo no es una fiesta, recordando que con las autoridades se está tratando de conjurar la emergencia climática que produjo inundaciones en Córdoba y Sucre.

“No hubo mayor reacción sino hasta ahora, pero sí mientras discutíamos aquí. Y es importante porque para eso se hace. Crítica que alcaldes se tiraron por ahí en corredor a decir que no los recibimos. No, no, esto es un consejo de ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones”, expresó el mandatario colombiano.

Política

Sumado a ello, afirmó: “Lo que estamos es resolviendo desde el Gobierno nacional, que es la instancia que dirige el presidente (…) una situación que indudablemente es grave y que tenemos que no solo analizar; hay ahora quienes dicen que no analicemos, no, nosotros no somos brutos”.

El episodio lo protagonizaron los alcaldes de Santacruz de Lorica, Tierra Alta, Canalete, Cotorra, Puerto Escondido, Moñitos, Puerto Libertador, Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro, quienes pasaron horas sentados en el piso, a las afueras del recinto donde se llevó a cabo la reunión, esperando entrar para presentarle al mandatario sus necesidades. Sin embargo, no fue posible y regresaron a sus residencias sin hablar con el presidente.

