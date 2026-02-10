El presidente Gustavo Petro convocó a un consejo de ministros para abordar la emergencia por lluvias que afecta a municipios de Córdoba y las declaraciones del mandatario durante ese encuentro dieron, una vez más, de qué hablar.

La reunión estaba agendada para comenzar a las 7 de la noche del lunes 9 de febrero. No obstante, el mandatario llegó tarde a la cita que había convocado su propia administración y esta comenzó a las 10:30 de la noche, para luego extenderse durante casi tres horas.

Si bien en el encuentro sí estuvieron el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, varios alcaldes de los municipios afectados por las lluvias se quedaron esperando un puesto dentro de ese encuentro, sentados en el piso a las afueras del recinto.

Gustavo Petro atacó a alcaldes en pleno consejo de ministros por recursos para la emergencia por lluvias

Los alcaldes de Santacruz de Lorica, Tierra Alta, Canalete, Cotorra, Puerto Escondido, Moñitos, Puerto Libertador, Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro pasaron horas sentados en el piso, a las afueras del recinto donde se llevó a cabo la reunión, esperando entrar para presentarle al mandatario sus necesidades. Sin embargo, no fue posible y terminaron regresando a sus casas sin hablar con el presidente.

El mandatario habló de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, acogiendo la tesis que había publicado Colombia Humana en su cuenta de X en la que señalan una supuesta alianza de la Fiscalía con el candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella. El presidente le dio eco a un trino en el que ese partido había reconocido que la información provenía de un anónimo.

Este es el mensaje que publicó Colombia Humana señalando a la Fiscalía de tener vínculos con el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella. Foto: Captura en pantalla X

Petro también le pidió a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la emergencia económica que su administración declaró a finales de 2025, con el objetivo de conseguir los recursos que no pudo gestionar a través del proyecto de ley de financiamiento.

Hernán Penagos responde a las afirmaciones de Gustavo Petro sobre cambios en los jurados de las elecciones de 2026

El presidente asegura que, si la Corte escucha su llamado, no tendría que expedir un nuevo decreto de emergencia económica, social y ambiental por las lluvias. Es más: advirtió que este nuevo documento podría modificar los efectos de la ley de garantías que ya está vigente por la campaña electoral.

“Todos tienen que saber que nos movemos en ley de garantías y la emergencia puede frenar la ley de garantías porque es decreto ley”, aseguró el jefe de Estado. Pese a que ese consejo de ministros había sido convocado para anunciar esa medida, el mandatario aún no oficializa el decreto de emergencia.