Política

Gustavo Petro usará una ley que permite decretar expropiaciones: el mensaje del presidente encendió las redes

El presidente sigue tomando medidas para atender la emergencia por fuerte ola invernal.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:06 p. m.
El presidente Gustavo Petro sigue tomando medidas ante la fuerte ola invernal que atraviesan varias regiones del país.
El presidente Gustavo Petro sigue tomando medidas ante la fuerte ola invernal que atraviesan varias regiones del país. Foto: Presidencia

En medio de la crisis por la que atraviesan varios departamentos del país por una fuerte ola invernal que deja inundaciones en los departamentos de Córdoba y Sucre, el presidente Gustavo Petro anunció que usará una ley.

Se trata de la Ley 1523 de 2012, enfocada en la atención de riesgos y desastres en el país. Sin embargo, esta norma permite que se puedan realizar expropiaciones administrativas, para adquirir predios y permitir una reubicación de la población en riesgo.

Alcaldes sentados en el piso, ataques a la fiscal y mensajes a la Corte: así fue el nuevo consejo de ministros de Gustavo Petro

De acuerdo con el presidente, se mantiene un “flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas” a raíz del frente frío que, según asegura el mandatario, podría agravar los problemas actuales de la zona y traer nuevas situaciones para solucionar.

Agregó: “La Agencia Nacional de Tierras actuará en la recuperación de ciénagas que miden más de 50.000 hectáreas para lograr allí un mayor depósito de agua y desecar algunas partes del impacto”.

Política

“No estamos en una fiesta”: Petro habló de los alcaldes que se sentaron en el piso esperando entrar al consejo de ministros

Política

“Hace cuatro años el Gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

Política

Presidente del Concejo de Medellín pide a la Fiscalía que solicite la suspensión “inmediata” del cargo de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

Política

Alejandra Barrios, directora de la MOE, dice que la lista del Pacto Histórico “es una de las situaciones más complicadas” que ha visto

Política

Elecciones libres y en paz: el compromiso para la carrera electoral de 2026, liderado por la Defensoría del Pueblo

Política

Cambio Radical pide medida cautelar para suspender la impresión del material electoral por líos en las listas del Pacto Histórico

Política

Sindicato de la UNP prende las alarmas por restructuración de la entidad; cuestionan si tendría relación con las elecciones del 2026

El Debate

Carlos Fernando Galán se confiesa en vivo sobre Petro y dice en qué le ha ayudado a Bogotá: “A él le duele”

Política

“Fantasmas y energías terribles”: Gustavo Petro soltó anécdota en pleno consejo de ministros y así reaccionaron los asistentes

Confidenciales

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

“La reubicación de personas en el mundo rural y urbano de la tragedia será el tema central de la acción; ya hay un espacio en la ciudad de Montería para reubicación inmediata con construcción de barrios, tratando de liberar el borde izquierdo del río que antes le pertenecía”, recalcó el jefe de Estado.

Además, indicó en el mensaje: “El peligro está en que el manejo de recursos no se desvíe a elecciones. Se trasladará alguno del actual presupuesto y usaremos la Ley 1523 para reordenar el territorio y tenencias de la tierra. Pero la reconstrucción del tejido social y el territorio implicará alimentos, una decena de billones, en los próximos meses”.

Instituciones del Estado, el sector empresarial y personajes de la cultura han sumado esfuerzos ante una emergencia sin precedentes en el departamento.
Más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses Foto: Gobernación de Córdoba

“La reconstrucción de viviendas, puentes, carreteables, tierras productivas será de una magnitud enorme. El ministerio de salud ya ha desplegado equipos con las alcaldías de salud básica para frenar la expansión de epidemias y atender otras enfermedades”, puntualizó el mandatario.

La posibilidad de aplicar la expropiación en la Ley 1523 de 2012 está plasmada en el artículo 75, el que establece: “Agotada la etapa de negociación directa, el representante de la entidad, mediante resolución motivada, podrá decretar la expropiación del inmueble y demás derechos reales constituidos sobre el mismo”.

“Fantasmas y energías terribles”: Gustavo Petro soltó anécdota en pleno consejo de ministros y así reaccionaron los asistentes

Finalmente, en otro de los puntos de ese artículo, indica que “la resolución que decreta la expropiación deberá determinar el valor de la indemnización de acuerdo con el avalúo administrativo que efectúen el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o las oficinas distritales y municipales de catastro, o en su defecto, el avalúo por los peritos privados de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 75 de la presente ley. La resolución deberá incluir la forma de pago en los términos del artículo 29 de la Ley 9.ª de 1989”.

Más de Política

Gustavo Petro y alcaldes de municipios de Córdoba

“No estamos en una fiesta”: Petro habló de los alcaldes que se sentaron en el piso esperando entrar al consejo de ministros

Erasmo Zuleta y Gustavo Petro.

“Hace cuatro años el Gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

El presidente Gustavo Petro sigue tomando medidas ante la fuerte ola invernal que atraviesan varias regiones del país.

Gustavo Petro usará una ley que permite decretar expropiaciones: el mensaje del presidente encendió las redes

Alejandro de Bedout, presidente del Consejo de Medellín, pidió que Ricardo Roa se aparte de su cargo.

Presidente del Concejo de Medellín pide a la Fiscalía que solicite la suspensión “inmediata” del cargo de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Por unas elecciones libres, seguras y transparentes en las regiones Objetivo: ● Alejandra Barrios Directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE) ● Rafaela Cortés Zambrano Gobernadora del Meta ● Adriana Magali Matiz Gobernadora del Tolima ● Clara López Obregón Senadora de la República Modera: Carlos Enrique Rodríguez Subdirector general de SEMANA

Alejandra Barrios, directora de la MOE, dice que la lista del Pacto Histórico “es una de las situaciones más complicadas” que ha visto

.

Elecciones libres y en paz: el compromiso para la carrera electoral de 2026, liderado por la Defensoría del Pueblo

Cambio Radical pide que se suspenda la impresión del material electoral.

Cambio Radical pide medida cautelar para suspender la impresión del material electoral por líos en las listas del Pacto Histórico

DIRECTOR UNP

Sindicato de la UNP prende las alarmas por restructuración de la entidad; cuestionan si tendría relación con las elecciones del 2026

Gustavo Petro y asistentes al consejo de ministros del 9 de febrero de 2026

“Fantasmas y energías terribles”: Gustavo Petro soltó anécdota en pleno consejo de ministros y así reaccionaron los asistentes

Roy Barreras y Gustavo Bolívar.

Roy Barreras reta en vivo a Gustavo Bolívar y aumenta la tensión: “Vive en Miami cuidando sus bienes”

Noticias Destacadas