Política

“Fantasmas y energías terribles”: Gustavo Petro soltó anécdota en pleno consejo de ministros y así reaccionaron los asistentes

El mandatario lideró una reunión para atender la crisis climática.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 9:38 a. m.
Gustavo Petro y asistentes al consejo de ministros del 9 de febrero de 2026
Gustavo Petro y asistentes al consejo de ministros del 9 de febrero de 2026 Foto: Pantallazos tomados de la transmisión en vivo de la Presidencia del consejo de ministros del 9 de febrero de 2026

Se siguen conociendo detalles del más reciente consejo de ministros, que encabezó el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Montería.

En esa reunión de alto nivel que contó con la participación de gran parte de su gabinete, se concentró en buscar soluciones a la crisis climática que ha desatado a su paso fuertes inundaciones en Córdoba y Sucre.

Alcaldes sentados en el piso, ataques a la fiscal y mensajes a la Corte: así fue el nuevo consejo de ministros de Gustavo Petro

Sin embargo, un detalle llamó la atención en medio de ese consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del lunes 9 de febrero.

Se trata de una anécdota que soltó el mandatario colombiano y que llamó la atención de los asistentes a la reunión. Ya que Petro habló de “fantasmas y energías terribles”.

Política

Roy Barreras reta en vivo a Gustavo Bolívar y aumenta la tensión entre los dos: “Vive en Miami cuidando sus bienes”

Política

Alcaldes sentados en el piso, ataques a la fiscal y mensajes a la Corte: así fue el nuevo consejo de ministros de Gustavo Petro

Política

Gustavo Petro atacó a alcaldes en pleno consejo de ministros por recursos para la emergencia por lluvias

Política

Petro, en manos de las cortes, enciende su cuenta de X: el mandatario presiona a los magistrados para que aprueben sus solicitudes

Política

Armando Benedetti habla de una nueva emergencia económica por crisis ambiental en 22 departamentos del país que están en riesgo

Política

Katherine Miranda denunció contratos del Gobierno Nacional con RTVC por más de $70 mil millones para publicidad

Política

Villa Petro, el barrio de Montería que lleva el nombre del presidente y que se construyó cerca a un humedal, se inundó

Confidenciales

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

Nación

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos ... y Donald Trump”

Semana TV

Crece la lista de personas de confianza del presidente Petro en líos con la justicia

“No podemos predecirlo aún. No ha terminado el fenómeno, porque la experta del IDEAM me dijo. Yo me tranquilicé un poco el viernes que nos reunimos. Me dijo que el domingo llegaba el coletazo del primer frente, del único frente, me dijo usted, ¿cierto? Coletazo”, empezó con la idea el jefe de Estado, preguntándole a la funcionaria.

Asistentes al consejo de ministros del 9 de febrero de 2026
Asistentes al consejo de ministros del 9 de febrero de 2026 Foto: Presidencia

Luego, indicó: “Yo el domingo, ayer, pues en el sitio que no está conectado, buscamos una vaina de esas de Elon Musk, recibiendo informes a través de la Policía (...) esperando el coletazo final, esperando que Hidroituango no reventara”.

“Me acosté, no pude dormir mucho porque visité la cárcel de Gorgona llena de fantasmas y energías terribles. Es Auschwitz, nazis gobernando Colombia; hablaremos de eso otro día, tengo las fotos y es espeluznante, terrorífico, en medio de una isla que se recompuso”, recalcó Gustavo Petro.

Además, dijo frente a Gorgona: “La recuperamos y es hermosísima naturalmente; les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en el mundo en términos de vida. Me encontré con un alemán científico, me puse una rana que es endémica de Gorgona; yo le dije: ‘Mis bacterias van a dañar la rana porque no está acostumbrada a mí y estaba con dos científicos colombianos muy jóvenes’”.

Petro, en manos de las cortes, enciende su cuenta de X: el mandatario presiona a los magistrados para que aprueben sus solicitudes

Frente a la alerta ambiental que ha dejado a miles de familias damnificadas, el Gobierno nacional pidió oficialmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la declaratoria de la emergencia económica, señalando que esa medida extraordinaria es necesaria para atender a las personas afectadas por la ola invernal.

Más de Política

Gustavo Petro y asistentes al consejo de ministros del 9 de febrero de 2026

“Fantasmas y energías terribles”: Gustavo Petro soltó anécdota en pleno consejo de ministros y así reaccionaron los asistentes

Roy Barreras y Gustavo Bolívar.

Roy Barreras reta en vivo a Gustavo Bolívar y aumenta la tensión entre los dos: “Vive en Miami cuidando sus bienes”

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Alcaldes sentados en el piso, ataques a la fiscal y mensajes a la Corte: así fue el nuevo consejo de ministros de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.

Gustavo Petro atacó a alcaldes en pleno consejo de ministros por recursos para la emergencia por lluvias

Gustavo Petro contra las cortes.

Petro, en manos de las cortes, enciende su cuenta de X: el mandatario presiona a los magistrados para que aprueben sus solicitudes

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti habla de una nueva emergencia económica por crisis ambiental en 22 departamentos del país que están en riesgo

-

Katherine Miranda denunció contratos del Gobierno Nacional con RTVC por más de $70 mil millones para publicidad

Villa Petro está ubicada en la zona de influencia del humedal Berlín. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, se trataría de una zona rural.

Villa Petro, el barrio de Montería que lleva el nombre del presidente y que se construyó cerca a un humedal, se inundó

En lo corrido de 2026 se han reportado 10 amenazas contra periodistas en el contexto electoral

Día del Periodista: el desafío de ejercer este oficio en época electoral

El Gobierno de Gustavo Petro ha sufrido duros reveses en la Corte Contitucional.

Gustavo Petro pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la emergencia económica: este es el documento

Noticias Destacadas