“Fantasmas y energías terribles”: Gustavo Petro soltó anécdota en pleno consejo de ministros y así reaccionaron los asistentes

Se siguen conociendo detalles del más reciente consejo de ministros, que encabezó el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Montería.

En esa reunión de alto nivel que contó con la participación de gran parte de su gabinete, se concentró en buscar soluciones a la crisis climática que ha desatado a su paso fuertes inundaciones en Córdoba y Sucre.

Alcaldes sentados en el piso, ataques a la fiscal y mensajes a la Corte: así fue el nuevo consejo de ministros de Gustavo Petro

Sin embargo, un detalle llamó la atención en medio de ese consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del lunes 9 de febrero.

Se trata de una anécdota que soltó el mandatario colombiano y que llamó la atención de los asistentes a la reunión. Ya que Petro habló de “fantasmas y energías terribles”.

“No podemos predecirlo aún. No ha terminado el fenómeno, porque la experta del IDEAM me dijo. Yo me tranquilicé un poco el viernes que nos reunimos. Me dijo que el domingo llegaba el coletazo del primer frente, del único frente, me dijo usted, ¿cierto? Coletazo”, empezó con la idea el jefe de Estado, preguntándole a la funcionaria.

Asistentes al consejo de ministros del 9 de febrero de 2026 Foto: Presidencia

Luego, indicó: “Yo el domingo, ayer, pues en el sitio que no está conectado, buscamos una vaina de esas de Elon Musk, recibiendo informes a través de la Policía (...) esperando el coletazo final, esperando que Hidroituango no reventara”.

“Me acosté, no pude dormir mucho porque visité la cárcel de Gorgona llena de fantasmas y energías terribles. Es Auschwitz, nazis gobernando Colombia; hablaremos de eso otro día, tengo las fotos y es espeluznante, terrorífico, en medio de una isla que se recompuso”, recalcó Gustavo Petro.

Además, dijo frente a Gorgona: “La recuperamos y es hermosísima naturalmente; les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en el mundo en términos de vida. Me encontré con un alemán científico, me puse una rana que es endémica de Gorgona; yo le dije: ‘Mis bacterias van a dañar la rana porque no está acostumbrada a mí y estaba con dos científicos colombianos muy jóvenes’”.

Petro, en manos de las cortes, enciende su cuenta de X: el mandatario presiona a los magistrados para que aprueben sus solicitudes

Frente a la alerta ambiental que ha dejado a miles de familias damnificadas, el Gobierno nacional pidió oficialmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la declaratoria de la emergencia económica, señalando que esa medida extraordinaria es necesaria para atender a las personas afectadas por la ola invernal.