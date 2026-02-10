Política

Petro, en manos de las cortes, enciende su cuenta de X: el mandatario presiona a los magistrados para que aprueben sus solicitudes

El presidente ha pedido, de manera vehemente, que no se nieguen varios de los decretos expedidos.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 5:34 a. m.
El presidente Gustavo Petro ha arremetido en varios momentos contra las altas cortes del país.
Gustavo Petro se ha caracterizado por tener una relación tensa con las altas cortes del país. En las últimas semanas eso ha incrementado por varias razones, entre ellas, dos solicitudes concretas que ha hecho de temas que son de su mayor interés: la emergencia económica que está suspendida y el “salario vital”.

Por un lado, Petro le ha pedido a los magistrados de la Corte Constitucional que se levante la suspensión de la emergencia económica para tener recursos para atender la emergencia climática que se vive en varias regiones del país. Allí la emprendió contra el magistrado Carlos Camargo, con quien se sabe que ha tenido diferencias públicas.

“Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar al suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional. Está emergencia que aún no termina, valdrá billones para restablecer el nivel de vida del pueblo sinuano. Ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”, aseguró el mandatario haciendo referencia a la crisis que se vive en Córdoba tras las fuertes lluvias.

“Usted sabe que las consecuencias de lo sucedido en la Corte implica recortar el presupuesto 16 billones. Usted sabe que tendría que trasladar recursos para financiar la recuperación de Córdoba que implicaron el hambre en otra región”, agregó el mandatario.

De otro lado, Petro ha arremetido a través de su cuenta de X en contra del Consejo de Estado que se encuentra estudiando el aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno, que el mismo presidente ha denominado como un “salario vital”.

“Luchan por una mayoría en el Consejo de Estado para tumbar el salario vital, cuando se demostró que no tuvo efecto en la inflación de enero. La pequeña subida de enero de precios respecto al 2024 no se debe siquiera al salario vital sino a que subió el precio de alimentos motivado por ciclos estacionales en tomate, papa y yuca y porque se está exportando mucha carne”, aseguró el mandatario.

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.
Y volvió a referirse a la emergencia climática que ha desatado el fenómeno natural conocido como “frente frío”, que traería más lluvias al país. Sin embargo, lo hizo criticando nuevamente a los magistrados.

“Anestesiada una parte de la justicia por el afán de ganar las elecciones para volver al pasado y en mantener impunidad al cartel de la toga y los terratenientes, y no se dan cuenta de lo que está pasando. Miren lo que pasa ahora en al región Caribe, Chocó y norte de Antioquia: el nivel de lluvias es 180 veces superior a todo el promedio de la historia, el pico más alto jamás visto y viene un tercer frente la semana entrante”, afirmó Petro.

De otro lado, el mandatario dijo que la Corte Constitucional “se equivocó de manera grave” al suspender ese decreto y cuestionó las decisiones de los magistrados, entre ellos, Jorge Enrique Ibáñez porque, según Petro, han dicho que la crisis climática es predecible. El presidente la ha emprendido en varias ocasiones en contra de Ibáñez.

Presidencia le pide a la Corte Constitucional tumbar la decisión que suspendió el decreto de emergencia económica

“La ciencia dice que la crisis climática tiene una variabilidad del clima impredecible y cada vez peor. La Corte puede corregir. No es cierto que alguna vez haya llegado un frente ártico a la costa Caribe, no es cierto que supiéramos desde el 21 de enero que llegaría a Colombia, se supo con certeza el 3 de febrero y lo primero que hice cuando llegue a Colombia fue el Consejo Nacional de Desastres que aconseja, por la gravedad, la emergencia económica. Primero como ordena la ley actuaron alcaldes y gobernadores hasta que fueron sobrepasados”, afirmó el mandatario.

El mandatario volvió a insistir que la Corte haya suspendido el decreto de emergencia económica y pidió levantar esa decisión. “Suspendan la suspensión, toca recaudar ingresos de los más ricos, no de los pobres para la inversión inmediata. Es simplemente cuestión de humanidad”, afirmó.

Carlos Camargo es quien más se ha medido en votos en la historia del Congreso y ha resultado victorioso: fue magistrado del CNE, defensor del Pueblo y ahora llegará a la Corte.
Petro no se quedó ahí y les mandó una alerta a los magistrados. “No sé les ocurra tumbar el salario vital, porque dará la demanda que restaurará la agricultura hoy duramente golpeada con decenas de miles de hectáreas inundadas que pueden pasar a centenares de miles”, dijo.

No se trata de la única vez que el presidente ha arremetido contra las cortes. En otras ocasiones Petro ha cuestionado a los magistrados de las altas cortes diciendo que convocará a una asamblea nacional constituyente. Así lo hizo, por ejemplo, luego de que la Corte Constitucional suspendiera la entrada en vigencia de la reforma pensional, que actualmente se encuentra en estudio del alto tribunal y sobre la cual también se ha referido.

