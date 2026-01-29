Petro lanzó advertencia luego de que Corte Constitucional suspendiera decreto de emergencia económica: “Vendrán las consecuencias”

La Corte Constitucional suspendió, como medida provisional, el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X, lanzando una advertencia.

“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país; solo basta esperar”, dijo el jefe de Estado en X, este jueves 29 de enero.

Posteriormente, el presidente Petro señaló en otro mensaje en X: “Se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad”.

De tal modo, con seis votos a favor y dos en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional pausó este jueves los efectos de dicho polémico decreto.

Los magistrados que votaron a favor fueron: Carlos Camargo, Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés González, Miguel Polo Rosero y Lina Marcela Escobar. De ellos, Cabo y Cortés aclararon el voto.

Entre tanto, los togados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández salvaron el voto.

Políticos reaccionan a la suspensión del decreto de emergencia económica: “Los magistrados protegieron la Constitución y a los colombianos”

Tras suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica, la Corte Constitucional emitió un comunicado argumentando la decisión.

“Con tal propósito se refirió a la necesidad de precisar su jurisprudencia constitucional en torno al Auto 272 de 2023, en el sentido también hacer procedente excepcionalmente la suspensión provisional de los decretos legislativos expedidos en virtud de los estados de excepción, para garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional. En efecto, la Sala ajustó su jurisprudencia sobre la salvedad que había sentado a la competencia genérica para adoptar la suspensión provisional de normas, en virtud de la cosa juzgada constitucional predicable de la Sentencia C-179 de 1994, con base, principalmente en cuatro factores”, se indicó desde la Corte Constitucional al inicio del comunicado.

A continuación, el comunicado completo del alto tribunal:

Quien también se pronunció, luego de que la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente dicho decreto, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. El funcionario dijo que con la decisión del alto tribunal se “está protegiendo a los megarricos”.

“La emergencia económica se da porque hay un déficit fiscal y uno de riesgo, es decir, no hay con qué pagar la deuda y por eso está el debate sobre quién paga en esa crisis: los más ricos, como queremos nosotros, o los más vulnerables”, manifestó el ministro del Interior en parte de su pronunciamiento.