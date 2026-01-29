Política

Políticos reaccionan a la suspensión del decreto de emergencia económica: “Los magistrados protegieron la Constitución y a los colombianos”

Vicky Dávila, precandidata presidencial, fue una de las primeras en pronunciarse.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de enero de 2026, 11:28 p. m.
La decisión la tomó la Corte Constitucional.
Diferentes políticos colombianos reaccionaron luego de que la Corte Constitucional tomara la decisión de suspender el decreto de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como medida provisional.

Vicky Dávila, precandidata presidencial, fue una de las primeras en pronunciarse en su cuenta personal de la red social de X donde agredeció a los magistrados por esta suspensión.

Corte Constitucional suspende el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, como medida provisional

“Es la primera vez que se aplica esta medida cautelar. Los magistrados protegieron la Constitución y protegieron a los colombianos del abuso de este Gobierno Corrupto. Ahora a ganar la elecciones”, dijo la periodista.

María Fernanda Cabal también se pronunció ante esta decisión: “¡Excelente noticia! La Corte Constitucional suspendió el Estado de Emergencia Económica decretado arbitrariamente por Petro para seguir exprimiendo a los colombianos. Ese abuso debe caerse definitivamente. Petro no está por encima de la Constitución ni de la Ley”.

