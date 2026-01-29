Políticos reaccionan a la suspensión del decreto de emergencia económica: “Los magistrados protegieron la Constitución y a los colombianos”

Diferentes políticos colombianos reaccionaron luego de que la Corte Constitucional tomara la decisión de suspender el decreto de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como medida provisional.

Vicky Dávila, precandidata presidencial, fue una de las primeras en pronunciarse en su cuenta personal de la red social de X donde agredeció a los magistrados por esta suspensión.

Corte Constitucional suspende el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, como medida provisional

“Es la primera vez que se aplica esta medida cautelar. Los magistrados protegieron la Constitución y protegieron a los colombianos del abuso de este Gobierno Corrupto. Ahora a ganar la elecciones”, dijo la periodista.

María Fernanda Cabal también se pronunció ante esta decisión: “¡Excelente noticia! La Corte Constitucional suspendió el Estado de Emergencia Económica decretado arbitrariamente por Petro para seguir exprimiendo a los colombianos. Ese abuso debe caerse definitivamente. Petro no está por encima de la Constitución ni de la Ley”.

El candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, también dio su punto de vista sobre esta noticia: “La Corte Constitucional acaba de suspender la ilegal e inconstitucional emergencia económica de Petro. Se les cae el decreto con el que buscaban sacarle más plata al país para la burocracia, el derroche y la politiquería”.

La precandidata presidencial, Paloma Valencia, tampoco dudó en dar su opinión frente a esta decisión: “La Corte Constitucional acogió mi solicitud y suspendió la emergencia económica. El Gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por Decreto. No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal es un problema estructural y la creó el Gobierno Petro con su pésima administración”.

Otra de las voces que se sumó a estas reacciones fue la de la congresista Katherine Miranda, quien la ha heho fuerte oposición al Gobierno Petro.

“La Corte Constitucional suspende la Emergencia Económica y le pone freno a los decretazos del gobierno. La democracia tiene reglas, y no se gobierna por atajos cuando no hay justificación real. Hoy gana la Constitución. Hoy pierde el abuso de poder”, dijo.

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, calificó de “acertada” la decisión de la Corte Constitucional frente a la emergencia económica.

“Le metía la mano al bolsillo a los colombianos. Que codiciaba el contrabando y que golpeaba las finanzas de los entes territoriales. Lo habíamos advertido en el debate del 27 de enero. Hay que defender la separación de poderes y la democracia, no a un gobierno autoritario”, afirmó.