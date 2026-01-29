Política

“Está protegiendo a los ricos de Colombia”: Armando Benedetti lanza duras críticas contra la Corte Constitucional

El ministro del Interior reaccionó a la suspensión del decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, como medida provisional.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 11:21 p. m.
Armando benedetti, ministro del Interior.
Armando benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el primer funcionario del Gobierno Petro en reaccionar a la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica.

El jefe de la cartera política no se guardó nada y lanzó duras críticas contra la decisión que se tomó este jueves 29 de enero.

“La emergencia económica se da porque hay un déficit fiscal y uno de riesgo, es decir no hay con qué pagar la deuda y por eso está el debate sobre quién paga en esa crisis: los más ricos, como queremos nosotros, o los más vulnerables”, dijo Benedetti.

Según el ministro del Interior, con la decisión de la Corte Constitucional serán los más pobres del país quienes paguen esa deuda. “Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional está protegiendo a los más ricos y a los que más tienen en Colombia. No hay derecho que esté pasando esto”, reitero.

Política

Políticos reaccionan a la suspensión del decreto de emergencia económica: “Los magistrados protegieron la Constitución y a los colombianos”

Política

Gustavo Petro lanzó fuerte advertencia en la recta final de su gobierno: “Crisis real de la economía”

Política

Laura Sarabia pide a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Gustavo Petro en medio del escándalo de la salud

Política

Esta fue la declaración de Gustavo Petro en donde arremetió contra Laura Sarabia: hojas de vida de interventores de EPS, la razón

Política

Registrador advierte que los grupos armados tendrían “interés político y electoral” en el 40% de los municipios donde hacen presencia

Política

Polémica en el Gobierno: Laura Sarabia se defiende ante las acusaciones de Petro que la relacionan con escándalo de la salud

Política

“El que roba celulares lo hace por amor”: Gustavo Petro dio una polémica declaración que encendió las redes sociales

Nación

La magistrada Paola Meneses se declaró impedida para estudiar impuestos creados bajo la emergencia económica que decretó el Gobierno

Nación

Vínculo con Ecopetrol obliga a magistrada de la Corte a presentar impedimento sobre la emergencia económica

Nación

Gobierno Petro juega su carta ante la Corte Constitucional para evitar que suspendan la emergencia económica

Benedetti es uno de los funcionarios del Gobierno Petro que más ha defendido la emergencia económica y por eso la reacción que se presenta tras conocer la decisión de la Corte Constitucional.

El estudio del decreto de la emergencia económica le correspondió al magistrado Carlos Camargo. El pasado viernes, el jurista les había enviado a sus compañeros de sala la ponencia en la cual argumentaba que la suspensión provisional era necesaria.

En un documento de 86 páginas, el magistrado aseguró que esa postura estaba consagrada en los diferentes conceptos y solicitudes que habían llegado a la Corte Constitucional.

En su ponencia, Camargo expuso que la medida debía tomarse de inmediato, pues retroceder a la situación jurídica del estado anterior a los efectos producidos por la norma resultaba “materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales”.

Sobre esta decisión, el exministro Juan Camilo Restrepo aseguró que aún se debe esperar el estudio de fondo, aunque resaltó como positiva la medida provisional que se tomó.

“Decretada la suspensión provisional de la emergencia, sigue ahora el estudio de la Corte sobre el decreto madre de la emergencia. Todo indica que debería seguir la misma suerte. Ninguna de las razones invocadas para decretar la emergencia configura una causal emergente o sobreviniente. Las cosas van por el buen camino”, dijo Restrepo.

El anuncio de la Corte Constitucional ha generado una avalancha de reacciones políticas y la gran mayoría están a favor de la suspensión que se ordenó como medida provisional.

Más de Política

El magistrado Camargo pidió explicaciones sobre decisiones adoptadas después de la declaratoria de emergencia.

Políticos reaccionan a la suspensión del decreto de emergencia económica: “Los magistrados protegieron la Constitución y a los colombianos”

Armando benedetti Ministro del Interior

“Está protegiendo a los ricos de Colombia”: Armando Benedetti lanza duras críticas contra la Corte Constitucional

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro lanzó fuerte advertencia en la recta final de su gobierno: “Crisis real de la economía”

Presidente Gustavo Petro y canciller Laura Sarabia.

Laura Sarabia pide a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Gustavo Petro en medio del escándalo de la salud

Gustavo Petro y Laura Sarabia

Esta fue la declaración de Gustavo Petro en donde arremetió contra Laura Sarabia: hojas de vida de interventores de EPS, la razón

Hernán Penagos Giraldo Registrador

Registrador advierte que los grupos armados tendrían “interés político y electoral” en el 40% de los municipios donde hacen presencia

Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, junto al presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia y Carlos Ramón González.

Polémica en el Gobierno: Laura Sarabia se defiende ante las acusaciones de Petro que la relacionan con escándalo de la salud

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios

“El que roba celulares lo hace por amor”: Gustavo Petro dio una polémica declaración que encendió las redes sociales

Osorio reemplazaría a su esposo, Daniel Quintero, en la contienda presidencial de la consulta del Frente por la Vida.

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Noticias Destacadas