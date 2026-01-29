“Está protegiendo a los ricos de Colombia”: Armando Benedetti lanza duras críticas contra la Corte Constitucional

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el primer funcionario del Gobierno Petro en reaccionar a la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica.

El jefe de la cartera política no se guardó nada y lanzó duras críticas contra la decisión que se tomó este jueves 29 de enero.

“La emergencia económica se da porque hay un déficit fiscal y uno de riesgo, es decir no hay con qué pagar la deuda y por eso está el debate sobre quién paga en esa crisis: los más ricos, como queremos nosotros, o los más vulnerables”, dijo Benedetti.

Según el ministro del Interior, con la decisión de la Corte Constitucional serán los más pobres del país quienes paguen esa deuda. “Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional está protegiendo a los más ricos y a los que más tienen en Colombia. No hay derecho que esté pasando esto”, reitero.

Benedetti es uno de los funcionarios del Gobierno Petro que más ha defendido la emergencia económica y por eso la reacción que se presenta tras conocer la decisión de la Corte Constitucional.

El estudio del decreto de la emergencia económica le correspondió al magistrado Carlos Camargo. El pasado viernes, el jurista les había enviado a sus compañeros de sala la ponencia en la cual argumentaba que la suspensión provisional era necesaria.

En un documento de 86 páginas, el magistrado aseguró que esa postura estaba consagrada en los diferentes conceptos y solicitudes que habían llegado a la Corte Constitucional.

En su ponencia, Camargo expuso que la medida debía tomarse de inmediato, pues retroceder a la situación jurídica del estado anterior a los efectos producidos por la norma resultaba “materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales”.

Sobre esta decisión, el exministro Juan Camilo Restrepo aseguró que aún se debe esperar el estudio de fondo, aunque resaltó como positiva la medida provisional que se tomó.

“Decretada la suspensión provisional de la emergencia, sigue ahora el estudio de la Corte sobre el decreto madre de la emergencia. Todo indica que debería seguir la misma suerte. Ninguna de las razones invocadas para decretar la emergencia configura una causal emergente o sobreviniente. Las cosas van por el buen camino”, dijo Restrepo.

El anuncio de la Corte Constitucional ha generado una avalancha de reacciones políticas y la gran mayoría están a favor de la suspensión que se ordenó como medida provisional.