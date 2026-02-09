Política

Armando Benedetti habla de una nueva emergencia económica por crisis ambiental en 22 departamentos del país que están en riesgo

El ministro se encuentra en Córdoba atendiendo con el presidente y otros funcionarios esta calamidad.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 9:01 p. m.
El ministro del Interior Armando Benedetti se encuentra con el presidente Gustavo Petro en Córdoba.
El ministro del Interior Armando Benedetti se encuentra con el presidente Gustavo Petro en Córdoba. Foto: JUAN DIEGO CANO

Desde Montería, la capital de Córdoba, donde se vive una difícil situación por la emergencia climática que afecta a varias zonas del país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó que se necesitan recursos para enfrentar esta situación y habló de la posibilidad de expedir una nueva emergencia económica, aunque desde el Gobierno han solicitado que se levante la suspensión de otra emergencia ya decretada.

“Estamos tratando de que suspendan la suspensión del decreto de emergencia económica para que nos den recursos para atender lo que es una tragedia inesperada y una calamidad pública. Con base en eso se estaría expidiendo el otro decreto para buscar recursos no solamente para los tres departamentos: Bolívar, Sucre y Córdoba sino también para los otros 19 departamentos, de manera que son 22″, aseguró Benedetti.

El ministro del Interior fue claro en decir que se necesitan recursos para buscar las ayudas y que eso era difícil de presupuestar. “Sin recursos no podemos hacer nada y en ningún presupuesto ni en ninguna parte se había prevenido lo que está sucediendo con este frente frío, por lo tanto, el tema de la emergencia se necesita”, afirmó.

Benedetti criticó el proyecto de la hidroeléctrica de Urrá y dijo que “nunca se debió haber hecho”. “Significa que desviaron el río Sinú, dañaron el transporte y la manutención de varios campesinos e indígenas en la región e hicieron un megaproyecto solo para unos pocos”, dijo el ministro del Interior.

Así es como puede ayudar a las más de 20 mil familias damnificadas en Córdoba: esto dijo el gobernador Zuleta

En las últimas horas Benedetti compartió la solicitud que le hizo Petro a la Corte. “El presidente Gustavo Petro ha solicitado a la Corte Constitucional que levante la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica”, afirmó.

Según contó Benedetti, ese hecho se necesita por la realidad y el sufrimiento que están enfrentando miles de colombianos en distintas regiones del país.

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia
Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia. Foto: Tomado de X: @chucholorduy

“Uno de los principios fundamentales del Estado es la solidaridad y el Gobierno requiere de las herramientas de la emergencia económica para darle una pronta ayuda a las familias damnificadas y que se pueda avanzar en una reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia”, agregó.

Más temprano dijo que “nadie hubiera podido calcular en un presupuesto las cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Sucre, Córdoba, Bolívar, además de los otros 19 departamentos en riesgo.

“Son billonarias, que no están en los ministerios de Salud, Educación, Invías, UNGRD. Ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte no tiene ‘escapatoria política’ para ayudar a los necesitados como lo ha hecho antes”, dijo el ministro del Interior.

