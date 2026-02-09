Regiones

Ante la tragedia, solidaridad: miles de colombianos se unen para apoyar a los damnificados de las inundaciones en Córdoba

Instituciones del Estado, el sector empresarial y personajes de la cultura han sumado esfuerzos ante una emergencia sin precedentes en el departamento.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 5:36 p. m.
Más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses
La emergencia provocada por las intensas lluvias en el departamento de Córdoba ha dejado a miles de familias enfrentando pérdidas materiales, viviendas inundadas y afectaciones en sus medios de subsistencia. Sin embargo, esta tragedia también ha activado una de las respuestas solidarias más amplias de los últimos meses en el país. Desde instituciones del Estado hasta organizaciones empresariales, fundaciones sociales y artistas, miles de colombianos han demostrado que, en medio de la adversidad, la unión sigue siendo su mayor fortaleza.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lideró la respuesta humanitaria del Gobierno nacional, desplegando operativos en al menos 17 municipios para la entrega de kits de alimentos, aseo, cocina y elementos básicos, beneficiando inicialmente a más de 13.000 hogares.

Estas acciones se han desarrollado en articulación con la Gobernación de Córdoba, alcaldías locales y la Fuerza Pública, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue de manera ordenada y oportuna a las comunidades más vulnerables.

Desde instituciones del Estado hasta organizaciones empresariales, fundaciones sociales y artistas, miles de colombianos han demostrado que, en medio de la adversidad, la unión sigue siendo su mayor fortaleza. Foto: Gobernación - API

A este esfuerzo institucional se ha sumado el sector empresarial. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de su Fundación ANDI y en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), activó una red de apoyo para canalizar donaciones en especie y recursos destinados a las zonas afectadas por la emergencia invernal.

