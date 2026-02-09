Ante la tragedia, solidaridad: miles de colombianos se unen para apoyar a los damnificados de las inundaciones en Córdoba

La emergencia provocada por las intensas lluvias en el departamento de Córdoba ha dejado a miles de familias enfrentando pérdidas materiales, viviendas inundadas y afectaciones en sus medios de subsistencia. Sin embargo, esta tragedia también ha activado una de las respuestas solidarias más amplias de los últimos meses en el país. Desde instituciones del Estado hasta organizaciones empresariales, fundaciones sociales y artistas, miles de colombianos han demostrado que, en medio de la adversidad, la unión sigue siendo su mayor fortaleza.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lideró la respuesta humanitaria del Gobierno nacional, desplegando operativos en al menos 17 municipios para la entrega de kits de alimentos, aseo, cocina y elementos básicos, beneficiando inicialmente a más de 13.000 hogares.

Estas acciones se han desarrollado en articulación con la Gobernación de Córdoba, alcaldías locales y la Fuerza Pública, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue de manera ordenada y oportuna a las comunidades más vulnerables.

Desde instituciones del Estado hasta organizaciones empresariales, fundaciones sociales y artistas, miles de colombianos han demostrado que, en medio de la adversidad, la unión sigue siendo su mayor fortaleza. Foto: Gobernación - API

A este esfuerzo institucional se ha sumado el sector empresarial. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de su Fundación ANDI y en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), activó una red de apoyo para canalizar donaciones en especie y recursos destinados a las zonas afectadas por la emergencia invernal.

Máxima alerta en Córdoba: 2.500 reses han desaparecido y hay riesgo con los productos agrícolas

Desde el sector productivo, esta articulación ha permitido movilizar alimentos, productos de aseo y bienes de primera necesidad, demostrando cómo la empresa privada puede jugar un papel clave en momentos de crisis social.

En el ámbito local, la sociedad civil también ha respondido con fuerza. En Montería, la campaña “Unidos por Córdoba”, liderada por la gestora social Valeria Vega, logró convocar a fundaciones, empresas y organizaciones comunitarias para recolectar y distribuir ayudas humanitarias. Iniciativas respaldadas por fundaciones sociales, clubes cívicos y empresas regionales han permitido entregar mercados, agua potable, colchonetas y brindar acompañamiento psicosocial a las familias que hoy intentan recomponer su cotidianidad tras la emergencia.

Desde Bogotá, la Alcaldía Mayor, junto con entidades como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, promueve jornadas de donación orientadas a la atención de animales afectados por las inundaciones. Foto: Gobernación de Córdoba

Unidos por Córdoba

La solidaridad ha trascendido las fronteras del departamento. Desde Bogotá, la Alcaldía Mayor, junto con entidades como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, promueve jornadas de donación orientadas a la atención de animales afectados por las inundaciones, una dimensión pocas veces visibilizada en este tipo de emergencias. Otras gobernaciones, como la de Boyacá, también habilitaron puntos de acopio para enviar ayudas hacia Córdoba, reforzando una red nacional de apoyo.

El sector cultural y artístico no se ha quedado al margen. Los cantantes Luis Alfonso y Manuel Turizo encabezaron una iniciativa solidaria que, a través de transmisiones en vivo y convocatorias en redes sociales, logró recaudar cerca de 70.000 dólares para los damnificados. Turizo hizo un llamado directo a sus seguidores para apoyar a su región, demostrando el impacto que las figuras públicas pueden tener cuando ponen su influencia al servicio de causas sociales.

Instituto de Protección Animal de Bogotá activó donatón para atender emergencia de animales afectados por ola invernal en Córdoba

A estas acciones se han sumado influenciadores digitales, campañas ciudadanas independientes y plataformas de recaudación que han sido fundamentales para llegar a comunidades rurales donde la ayuda tarda más. Cada aporte, desde el más grande hasta el más sencillo, ha contribuido a aliviar una emergencia que sigue en desarrollo.

La situación en Córdoba deja claro que los desafíos climáticos exigen respuestas colectivas y sostenidas. La articulación entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil y el mundo cultural evidencia que la solidaridad no es solo un gesto simbólico, sino una acción concreta capaz de transformar realidades. En medio de la dificultad, estas iniciativas construyen un relato de esperanza y confirman que, cuando Colombia se une, es más fuerte.