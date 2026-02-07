Bogotá

Instituto de Protección Animal de Bogotá activó donatón para atender emergencia de animales afectados por ola invernal en Córdoba

El objetivo de la jornada solidaria es recolectar al menos siete toneladas de ayudas, principalmente alimentos e insumos veterinarios, que permitan atender a los animales.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 8:06 p. m.
Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.
Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba. Foto: UNGRD - API

Bogotá activó una gran donatón nacional para atender la emergencia que enfrentan miles de animales afectados por la reciente ola invernal en el departamento de Córdoba, una de las regiones más golpeadas por las inundaciones de los últimos días.

Con el agua hasta el cuello y ahora también sin obras clave: Córdoba destinará presupuesto de otros proyectos para atender emergencia invernal
Animales afectados por lluvias en Córdoba
Animales afectados por lluvias en Córdoba Foto: IDIPYBA

La iniciativa está liderada por la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en articulación con el Grupo Graved Colombia y varias entidades públicas y privadas.

El objetivo de la jornada solidaria es recolectar al menos siete toneladas de ayudas, principalmente alimentos e insumos veterinarios, que permitan atender las necesidades más urgentes de animales de compañía y de producción, los cuales quedaron en condiciones de extrema vulnerabilidad tras la emergencia climática.

Córdoba resiste: la emergencia por las lluvias y la respuesta solidaria que busca aliviar a miles de familias
Animales afectados por lluvias en Córdoba
Animales afectados por lluvias en Córdoba Foto: IDIPYBA

A la convocatoria se sumaron el Ejército Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, a través del IPYBAC, en un esfuerzo interinstitucional que busca canalizar la solidaridad ciudadana.

Desde la administración distrital se destacó que la donatón no se limita a un acto logístico, sino que representa un llamado a la corresponsabilidad frente al sufrimiento animal.

En medio de las emergencias, hay situaciones que deben unirnos por encima de cualquier diferencia. Hoy, los animales de Córdoba necesitan apoyo y trabajo en equipo”, señaló el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas.

Animales afectados por lluvias en Córdoba
Animales afectados por lluvias en Córdoba Foto: IDIPYBA

Entre los elementos que se están recibiendo se encuentran alimentos concentrados y comida húmeda para perros y gatos, sales mineralizadas, heno, maíz, insumos veterinarios básicos y accesorios como correas y collares. Las autoridades aclararon que no se aceptan donaciones en dinero, agua, cobijas ni alimentos vencidos.

Los puntos de acopio habilitados incluyen varias estaciones del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y la sede del IPYBAC en la Gobernación de Cundinamarca.

Así se ve la emergencia desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados.
Así se ve la emergencia desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados. Foto: CUETA DE X @ALEANBORJA

La recepción de ayudas se realizará entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero, en horario de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La invitación está abierta a ciudadanos, empresas y organizaciones que deseen sumarse a esta jornada de apoyo a los animales afectados por la temporada invernal.

