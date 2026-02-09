Máxima alerta en Córdoba: 2.500 reses han desaparecido y hay riesgo con los productos agrícolas

La situación en Córdoba sigue siendo crítica debido a las emergencias registradas tras el frente frío que provocó intensas lluvias, haciendo que el río sobrepasara sus niveles y generara graves inundaciones.

El director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, señaló a Blu Radio que la situación es muy compleja en esta zona del Caribe colombiano, ya que son más de 20 mil familias a las que las autoridades locales y departamentales deben brindar apoyo económico en medio de esta crisis.

“Este tipo de eventos catastróficos en una región agrícola y ganadera pueden demorar entre cuatro y seis meses en reconstruir su modelo habitual de economía. ¿Qué implica esto? Estamos viviendo una situación atípica debido a lo que se está presentando, que rebasó todos los límites y la capacidad que tiene el departamento de Córdoba de recuperarse rápidamente”, dijo al medio citado.

Grave panorama en Córdoba. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Asimismo, indicó que son 2.500 las reses que han desaparecido en medio de estas graves inundaciones, que tienen en jaque a las comunidades y a los ganaderos de la región. Incluso, los productos agrícolas también están en grave riesgo, lo que podría afectar su producción y generar escasez.

“Claro, tenemos problemas: yuca, ñame, plátanos, carne, porque hemos perdido —o, más bien, tengo conocimiento de que hay más de 2.500 reses desaparecidas—. El ganado ha tenido que ser trasladado porque no tiene cómo alimentarse. Seguramente vamos a ver especulación de precios en carnes; será más costoso y no es culpa del productor”, agregó en conversación con Blu Radio.

Al mismo tiempo, desde Fenalco Córdoba destacaron que ha sido clave la ayuda de varios empresarios de la región para apoyar a las familias que lo han perdido absolutamente todo.

“Hoy, tenemos más del 70 por ciento de los municipios afectados, aproximadamente 23 de los 30 municipios del departamento. Por eso solicitamos la declaratoria de emergencia y de calamidad pública, porque sin ese instrumento era imposible actuar con la rapidez que exige una situación como esta”, dijo el gobernador Erasmo Zuleta a SEMANA.

Hay familias que lo perdieron todo. Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

Zuleta reconoció que la situación económica del departamento es compleja, pero aseguró que se establecieron prioridades claras en la línea de acción para atender a las comunidades.

“Vamos a contratar tres frentes prioritarios. Primero, maquinaria amarilla para limpiar canales y cuencas hídricas, rehabilitar pasos viales, puentes colapsados y vías afectadas por desbordamientos. Segundo, ayuda humanitaria en mercados para aliviar la carga de las familias damnificadas. Y tercero, todo el componente logístico para garantizar comida caliente en albergues y para la fuerza pública y los organismos de socorro desplegados”, agregó.