NACIÓN

Máxima alerta en Córdoba: 2.500 reses han desaparecido y hay riesgo con los productos agrícolas

Fenalco advierte que más de 20.000 familias de zonas rurales y urbanas deben ser apoyadas económicamente por las autoridades.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

9 de febrero de 2026, 8:49 a. m.
Ganaderos improvisan refugios para proteger el ganado en el departamento de Córdoba
Ganaderos improvisan refugios para proteger el ganado en el departamento de Córdoba Foto: FEDEGAN - API

La situación en Córdoba sigue siendo crítica debido a las emergencias registradas tras el frente frío que provocó intensas lluvias, haciendo que el río sobrepasara sus niveles y generara graves inundaciones.

El director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, señaló a Blu Radio que la situación es muy compleja en esta zona del Caribe colombiano, ya que son más de 20 mil familias a las que las autoridades locales y departamentales deben brindar apoyo económico en medio de esta crisis.

“Este tipo de eventos catastróficos en una región agrícola y ganadera pueden demorar entre cuatro y seis meses en reconstruir su modelo habitual de economía. ¿Qué implica esto? Estamos viviendo una situación atípica debido a lo que se está presentando, que rebasó todos los límites y la capacidad que tiene el departamento de Córdoba de recuperarse rápidamente”, dijo al medio citado.

Con el agua hasta el cuello y ahora también sin obras clave: Córdoba destinará presupuesto de otros proyectos para atender emergencia invernal
Grave panorama en Córdoba.
Grave panorama en Córdoba. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Asimismo, indicó que son 2.500 las reses que han desaparecido en medio de estas graves inundaciones, que tienen en jaque a las comunidades y a los ganaderos de la región. Incluso, los productos agrícolas también están en grave riesgo, lo que podría afectar su producción y generar escasez.

